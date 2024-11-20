Гаджиев* назван автором версии о покушении на Кадырова

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Двое мужчин записали видеообращение, в котором назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть.

"Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов утверждают, что выполнили свою часть договоренностей с Магомедом Гаджиевым*, распространив информацию о подготовке покушения на Рамзана Кадырова, но обещанное вознаграждение так и не получили, сообщило сегодня РИА "Новости".

Агентство распространило видеозапись, на которой двое мужчин, не называя статус или полное имя бывшего депутата, обращаясь к нему "Мага", заявили, что он стал автором информации о покушении на Рамзана Кадырова. Имена и статус мужчин на видео также не указаны.

Один из мужчин заявил, что бывший депутат обещал крупное вознаграждение за то, что они распространили придуманную им информацию "про покушение на Рамзана". "Оговаривать Сулеймана. Мы из-за тебя жизнью рисковали", - добавляет второй мужчина на видеозаписи.

"Иди и рассказывай Рамзану про эти твои фантомы", - заявляет первый мужчина, подчеркивая, что бывшему депутату "придется ответить за это".

Агентство также со ссылкой на осведомленный источник добавило, что "Гаджиев* и его кураторы из иностранных спецслужб, распространяя слухи о покушении, хотели разжечь межнациональный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией".

Напомним, 11 октября Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет отношения к компании Wildberries. Бекхан Барахоев также заявил, что не имеет отношения к подготовке покушения на Кадырова.

12 октября глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента. Эти видеоролики, как и многие другие подобного характера, в том числе подготовленные бюджетниками, опубликованы в созданном 11 октября Telegram-канале "За нашего Сулеймана!".

Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова.

18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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