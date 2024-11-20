RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:25, 20 ноября 2024

Гаджиев* назван автором версии о покушении на Кадырова

Магомед Гаджиев. Фото: Duma.gov.ru https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое мужчин записали видеообращение, в котором назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел",  9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть.

"Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов утверждают, что выполнили свою часть договоренностей с Магомедом Гаджиевым*, распространив информацию о подготовке покушения на Рамзана Кадырова, но обещанное вознаграждение так и не получили, сообщило сегодня РИА "Новости".

Агентство распространило видеозапись, на которой двое мужчин, не называя статус или полное имя бывшего депутата, обращаясь к нему "Мага", заявили, что он стал автором информации о покушении на Рамзана Кадырова. Имена и статус мужчин на видео также не указаны.

Один из мужчин заявил, что бывший депутат обещал крупное вознаграждение за то, что они распространили придуманную им  информацию "про покушение на Рамзана". "Оговаривать Сулеймана. Мы из-за тебя жизнью рисковали", - добавляет второй мужчина на видеозаписи.

"Иди и рассказывай Рамзану про эти твои фантомы", - заявляет первый мужчина, подчеркивая, что бывшему депутату "придется ответить за это".

Агентство также со ссылкой на осведомленный источник добавило, что "Гаджиев* и его кураторы из иностранных спецслужб, распространяя слухи о покушении, хотели разжечь межнациональный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией".

Напомним, 11 октября Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет отношения к компании Wildberries. Бекхан Барахоев также заявил, что не имеет отношения к подготовке покушения на Кадырова.

12 октября глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента. Эти видеоролики, как и многие другие подобного характера, в том числе подготовленные бюджетниками, опубликованы в созданном 11 октября Telegram-канале "За нашего Сулеймана!".

Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова.

18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пистолет Макарова. Фото: Vitaly V. Kuzmin https://ru.wikipedia.org/
19 ноября 2024, 01:55
Неделя с 11 по 17 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Человек считает деньги, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
18 ноября 2024, 03:36
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по неравенству зарплат
Майнинг криптовалют. Фото: ВГТРК "Югория" https://www.ugoria.tv/news/2024/08/09/88884
15 ноября 2024, 11:08
Кабмин предложил запретить майнинг в республиках СКФО
Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii
12 ноября 2024, 02:00
За неделю с 4 по 10 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Альбина Сексова. Фото: Reylano. https://ru.wikipedia.org
11 ноября 2024, 09:48
Андеграундная певица из Санкт-Петербурга оштрафована за песню о сексе с кавказцами
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:52, 19 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Остап Бендер отдыхает. О странной лояльности к мошеннику
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Протестующие у здания парламента Абхазии. Скриншот фото из Telegram-канала "Аиашара" https://t.me/aiashara/7609 Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

Блогеры
Фото
10:52, 19 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Остап Бендер отдыхает. О странной лояльности к мошеннику
Фото
22:44, 18 ноября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:52, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Атака дронов в Дагестане, непуганность хайпожоров и Николай Первый
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Анар Мамедли. Фото: https://ru.apa.az/incident/mvd-anar-mamedli-zaderzan-vedetsya-rassledovanie-569311
20 ноября 2024, 14:47
Анару Мамедли отказано в переводе под домашний арест

Женщины стоят в зале суда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Сapilot
20 ноября 2024, 14:00
Суд увеличил компенсации трем задержанным в махачкалинском шелтере

Владимир Атаманчук на пороге своего дома. Фото корреспондента "Кавказского узла"
20 ноября 2024, 09:29
Вызов в сгоревшее здание суда в Сочи удивил активиста

Акция протеста у ТГУ. Стоп-кадр видео NewsGeorgia от 19.11.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/19792.
19 ноября 2024, 22:02
Протестующие вновь установили палатки у Тбилисского госуниверситета

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше