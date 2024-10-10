Выступление Кадырова с угрозами кровной мести удивило кавказоведов

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Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов, критики, за желание кого-то убить, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы, комментируя слова Рамзана Кадырова о готовности объявить кровную месть Сулейману Керимову, Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров во время выступления перед силовиками республики, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть.

Во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта история завершится так, как им укажет Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики.

Слова Рамзана Кадырова в адрес Сулеймана Керимова, Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова – это угроза объявления кровной мести, считает замруководителя Комитета народов Кавказа Шамиль Албаков*. Он отметил, что это нововведение главы Чечни.

"Согласно традициям и на практике, когда человека убивают, объявляется кровная месть тому, кто убил этого человека. Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики. Такого не бывает. Это уже какая-то новая форма объявления кровной мести", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это беспрецедентный случай, когда глава одного региона угрожает кровной местью сенатору и депутату от другого региона, продолжил аналитик.

"Это уже какой-то невероятный уровень даже не криминального общения, а примитивной попытки решить вопрос между чиновниками, бизнесменами, ведущими представителями власти. Вопрос не пытаются решить ни по закону, ни по традициям, ни по исламу", – сказал Албаков*.

Вполне возможно, что информация о том, что планировалось убийство Кадырова, является правдивой. Кадыров хотел защитить Бакальчука, а другая сторона воспротивилась. Лучшая защита – это нападение и Кадыров упомянул о попытке заказать его убийство, отметил аналитик. "Возможно, что это попытка атаковать первым. Но самое ужасное в том, что нет попытки мирно решить проблему", – обратил он внимание.

Вместо мирного урегулирования, наоборот – Кадыров и Делимханов продолжают выражать недовольство в адрес тех, кто поднимает вопросы по поводу убийства двух выходцев из Ингушетии, добавил Албаков.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

В традициях чеченцев и ингушей нет такого понятия как угроза объявления кровной мести, пояснил на условиях анонимности один из российских кавказоведов. "Мы неоднократно говорили, что за последние несколько лет суть и смысл кровной мести оказались искажены. Кровную месть объявляют тому, кто совершил убийство. В данном случае нет факта убийства, есть <неподтвержденные сведения> сведения о том, что планировалось покушение. И это фактически угроза объявить кровную месть, а не объявление кровной мести", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Даже если информация о планах совершить покушение окажется правдой, то, согласно традициям, кровной мести не может быть, добавил кавказовед. "Мы исходим из того, что есть определенная традиция, которая образовалась очень давно и годами существовала с четкими правилами игры, а именно есть факт убийства, известен убийца, и ему или его родным объявляется кровная месть. В этом случае нет ни убийства, ни убийцы", – подчеркнул он.

Мнение о том, что слова Кадырова являются угрозой объявления кровной мести, также высказала глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Его слова звучат как реальная угроза. Само по себе объявление кровной мести в современном мире выглядит дико, но еще более дико выглядит то, что такая угроза звучит из уст главы одного из российских регионов. Но это вполне соотносится с образом этой главы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация является довольно опасной, считает правозащитница. "Я не припомню, чтобы глава одного региона публично угрожал сенатору или депутатам Госдумы. Можете себе представить ситуацию, когда мэр Москвы Собянин публично угрожает кому-то? Это что-то невероятное. И я думаю, что федеральные власти не отреагируют на это заявление. Хотя есть большая опасность столкновения двух кавказских элит", – отметила она.

За желание убить какого-либо человека кровная месть не объявляется, отметил правозащитник из Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*, знакомый с чеченскими традициями.

"Кровную месть объявляют за кровь, то есть за убийство или за пролитую кровь. Если таковых нет, то остальное не имеет значения. Наказание за то, что человек пытался совершить, тут уже нужен знаток шариата. Но в любом случае, если есть неопровержимые доказательства о покушении, тогда должно быть наказание соизмеримое с задуманным", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник также отметил, что слова Кадырова звучат как угроза. "Но является ли эта формулировка лишь угрозой, сказать трудно, но не думаю, что он сможет её осуществить. Не припомню, чтобы кто-то ранее таким образом угрожал. Возможно были случаи, но не помню, чтобы кто-то так "кричал" об этом. Этот шум только для устрашения. Могу допустить, что его хотели "заказать", – отметил он.

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