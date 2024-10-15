Бекхан Барахоев

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Бекхан Абдулхамидович Барахоев – депутат Государственной думы России, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Был избран в Госдуму от Ингушетии по спискам "Единой России".

Биография

Бекхан Барахоев родился 1 августа 1973 года в Назрани, в Чечено-Ингушской АССР, в многодетной семье.

В 1994 году окончил факультет экономики Чечено-Ингушского государственного университета по специальности "бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве".

В 1998–1999 годах работал менеджером на Назрановском хлебзаводе.

С 1999 по 2000 год был заведующий производством ПХ «Беркут».

С марта 2000 года работал в Администрации президента Республики Ингушетия помощником-советником Руслана Аушева по экономическим вопросам. С 2002 года по 2010 год был помощником Руслана Аушева как председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ. .

В 2004-2011 годах – помощник депутата Госдумы генерал-полковника Валерия Востротина.

В 2011-2016 годах – помощник депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона .

С 2021 года – депутат от Ингушетии в Государственной думе Российской Федерации VIII созыва. По итогам распределения мест сразу после выборов в сентябре 2021 года Барахоев в Госдуму не прошел, но вскоре получил вакантный депутатский мандат по списку партии "Единая Россия" . Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции .

В декабре 2023 года Бекхан Барахоев вошел в генсовет «Единой России» .

Бизнес

Одновременно с политической карьерой Бекхан Барахоев занимался бизнесом.

В 2011 год был заместителем генерального директора ООО «Омис`92».

В 2014–2017 годах – заместитель генерального директора ООО «Виженарт».

В 2017–2018 годах – исполнительный директор ООО «СТИНН».

С 2018 по 2021 год занимал должность вице-президента ЗАО "Олимп" (дочерняя компания оператора наружной рекламы Russ Outdoor, "Русс аутдор") .

С 2022 года Бекхан Барахоев находится под международными санкциями Евросоюза, Канады, Швейцарии, Австралии, Великобритании, США, Японии, Новой Зеландии, Украины.

Подробнее о том, чем известен Бекхан Барахоев, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Примечания