Ризван Курбанов

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Ризван Даниялович Курбанов – дагестанский политик, доктор юридических наук, с 2011 года – депутат Госдумы.

Биография

Ризван Курбанов родился 3 января 1961 года в Буйнакске Дагестанской АССР.

С 1978 по 1979 год учился в Каспийской средней школе-интернате, в которой после её окончания работал старшим пионервожатым.

В период с 1979 по 1981 год проходил срочную военную службу в Воздушно-десантных войсках.

С 1981 по 1986 год учился на юридическом факультете Дагестанского государственного университета, Окончил по специальности "правоведение".

С 1986 по 2003 год работал стажером следователя прокуратуры Дагестана, следователем прокуратуры, помощником прокурора, прокурором отдела Прокуратуры ДАССР, заместителем Среднекаспийского межрайонного водного прокурора ДАССР, заместителем прокурора Республики Дагестан — махачкалинским межрайонным природоохранным прокурором.

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным делам о незаконной добыче водных животных и растений: по материалам деятельности органов прокуратуры Республики Дагестан".

В 2004 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление", в 2010 году – докторантуру по специальности "административное право; финансовое право; информационное право", защитил докторскую диссертацию по теме "Совершенствование организационно-правовых основ государственной гражданской службы в Российской Федерации" .

Имеет классный чин советника юстиции 1-го класса .

Имеет звание Заслуженного юриста Республики Дагестан.

С 2004 по 2006 год работал в должности заместителя руководителя Главного управления Минюста по Центральному федеральному округу.

В 2010-2011 годах – первый вице-премьер правительства республики Дагестан

С 2010 года был руководителем комиссии по адаптации боевиков в Дагестане.

С 2011 года – депутат Госдумы. Баллотировался от “Единой России” - в 2011 и 2021 году. В 2016 году участвовал в выборах от КПРФ, но не прошел по итогу распределения мандатов, в 2017 году получил вакантный мандат . На выборах 2021 года также не прошел по итогу распределения мандатов “Единой России”, но вскоре получил мандат по списку партии.

С 2011 по 2016 – заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

с 2017 по 2021 год – первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту .

С 2021 года – заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Координатор депутатской группы Государственной Думы по связям с Консультативным Советом Королевства Саудовская Аравия .

С 2022 года находится под международными санкциями 27 стран Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Проживает в Москве, женат, воспитывает сына и дочь.

Ризван Курбанов награжден именным огнестрельным оружием (1999), орденом Мужества (2001), медалью «В память 200-летия Минюста России» (2005).

Факты и цитаты

9 октября 2024 года на совещании с командирами и начальниками силового блока Чечни, Рамзан Кадыров упомянул в связи с инцидентом у офиса Wildberries Ризвана Курбанова, а также Сулеймана Керимова и Бекхана Барахоева. Глава Чечни заявил, что у него есть информация о заказе на его убийство. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану” . 11 октября 2024 года Ризван Курбанов опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. Он отметил, что всегда с уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда дружил с отцом нынешнего главы Чечни, и высоко оценивает деятельность Рамзана Кадырова. При этом он добавил, что находится на лечении за границей .

В 2019 году Ризван Курбанов направил запрос генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить публичные высказывания Макгрегора о дагестанцах. Он также просил проверить действия журналистов которые "с радостью выслушивали эту оскорбительную и низкую речь", и действия букмекерской компании, которая предоставила площадку для пресс-конференции Макгрегора.

В 2018 году Курбанов стал одним их трех депутатов, проголосовавших "против" законопроекта о добровольном изучении родных языков в школах России.

В феврале 2018 года, после отставки и массовых задержаний дагестанских чиновников Курбанов заявил о необходимости проверки работы правоохранителей. “Надо начинать с тех, кто должен был следить за теми, кто якобы разворовывал или не разворовывал”, и если вина чиновников будет доказана, наказать нужно и допустивших коррупцию силовиков, заявил он.

В ноябре 2017 года депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов заявил о том, что большинство погорельцев селения Мокок не могут получить основную часть компенсации из-за того, что МВД Дагестана не согласовывает полный список пострадавших.

Ризван Курбанов заявил “Кавказском узлу” в день убийства Ахмеднаби Ахмеднабиева, что прокуратура Дагестана обязана была выполнить решение Верховного суда республики о переквалификации статей дела, возбужденного после покушения на журналиста Ахмеднабиева. “После отмены Верховным судом [решения прокурора] прокуратура, да и все остальные, обязаны выполнять решение суда, вступившее в законную силу. Оно обязательно к исполнению на всей территории Российской Федерации". “После переквалификации первого дела на "покушение", оно будет объединено со вторым делом об убийстве. Они будут расследоваться в рамках одного дела", - сказал он "Кавказскому узлу".

В 2013 году Госдума приняла законопроект, который предоставлял каждому субъекту федерации возможность выбирать формат выборов главы региона, переходя от прямых выборов главы к выборам через региональный парламент. В интервью "Кавказскому узлу" Ризван Курбанов, один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы от "Единой России", рассказал о сути принимаемых поправок, а также о том, почему, по его мнению, этот закон особенно необходим республикам Северного Кавказа.

В мае 2012 года Депутаты Госдумы попросили СК взять под контроль расследование убийства в Махачкале журналиста Хаджимурада Камалова. Проект депутатского письма к Бастрыкину был подготовлен Ризваном Курбановым, Борисом Резником, при содействии Сергея Решульского. По словам Ризвана Курбанова, никто из парламентариев не отказался подписаться под письмом. "Мы могли бы собрать и больше подписей, но это заняло бы больше времени, потому что некоторые депутаты находятся на выезде. Мы же хотели как можно быстрей отправить письмо адресату", - отметил он.

18 мая 2012 года силовики в Махачкале блокировали дом котором находились подозреваемый в организации теракта Махмуд Мансур и еще шесть человек. В блокированном доме завязался бой, Мансур был убит, после того, как, по официальной версии, бросил гранату в сторону спецназовцев. Ризван Курбанов, бывший тогда руководителем комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории Дагестана, рассказал “Кавказскому узлу”, что убитый планировал идти на прорыв. При этом он уточнил, что в ходе спецопераций всегда будет использоваться возможность переговоров с членами НВФ о добровольной сдаче, и только в случае отказа будет приниматься решение о силовом захвате.

В ноябре 2011 года в Махачкале Дагестане прошел митинг против похищения людей и произвола силовиков в Дагестане. На митинге, как первый вице-премьера Дагестана, был Ризван Курбанов. Он заявил собравшимся, что находится тут по поручению президента. Он сказал также, что ни одно заявление о правонарушениях силовиков не остается без внимания и что любой человек может попасть к нему на прием, а власти вделают все возможное для поиска пропавших. Собравшиеся не поверили Курбанову.

В 2012 году Ризван Кубанов в эксклюзивном интервью “Кавказскому узлу” заявлял, что в МВД Дагестана отказываются от переговоров с желающими сложить оружие боевиками. Часть руководства МВД Дагестана занимает ошибочную позицию, считая мирный диалог с членами НВФ, желающими сложить оружие, "не их делом", – отметил он.

В июле 2011 года Ривзан курбанов провел встречу с блогерами у себя на станице в “Живом журнале”. К онлйан встрече присоединились в ней президент республики Магомедсалам Магомедов и глава МВД Абдурашид Магомедов. Как рассказал «Кавказскому узлу» сам Ризван Курбанов, никакой предварительной модерации участников встречи не было. На своей страничке в "Живом Журнале" он пригласил всех желающих прийти к нему на встречу, откликнулись 12 блогеров.

В 2010 году первый вице-премьер правительства Дагестана Ризван Курбанов заявлял о том, что практически легальная работа казино в Дагестане стала возможна лишь благодаря покровительству со стороны правоохранительных органов. Первая операция в развлекательном центре "Золотая империя" была проведена в ночь на 18 апреля, тогда там был выявлен подпольный зал игровых автоматов. Однако вскоре хозяин заведения вновь их установил, несмотря на заведенное уголовное дело. В мае сотрудники управления ФСБ России по Дагестану во второй раз провели операцию по пресечению деятельности подпольного казино в "Золотй империи". Кроме того, прокуратура республики закрыла еще шесть подобных заведений.

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