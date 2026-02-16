Фото со сторонниками СВО стало причиной требований отмены концерта Anacondaz в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петиция об отмене концерта российской группы в Ереване набрала более 140 голосов на фоне непроведения Anacondaz выступлений в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", концерт астраханской группы Anacondaz, запланированный на 8 июля 2023 года в Ростове-на-Дону, был отменен. Ранее музыканты выступили с критикой специальной военной операции. Концерты Anacondaz также отменяли в других городах России. Так, в Екатеринбурге он был сорван по инициативе прокуратуры из-за пацифистской позиции исполнителей. Музыканты группы высказались против спецоперации на Украине в первый день ее проведения – 24 февраля 2022 года

Петиция за отмену концерта российской группы Anacondaz 22 февраля опубликована на сервисе Change.org. «18, 19 и 22 февраля в Ереване должен состояться концерт российской группы Anacondaz. Мы требуем отменить это мероприятие… В январе 2026 года участники группы сфотографировались с артистами, которые открыто поддерживают (военную операцию) против Украины: Radio Tapok, Wildways и участниками группы «Слот». Эти люди выступают перед российскими военными… Гитарист Anacondaz выложил это фото у себя и сопроводил его российским триколором», - говорится в тексте петиции. По состоянию на 16.30 она набрала 144 голоса.

Отметим, что этому предшествовала отмена выступлений группы в Грузии. Как сообщил коллектив в своем телеграм-канале грузинские площадки отказали им в проведении двух шоу в Тбилиси и одного в Батуми, запланированных на 20, 21 и 22 февраля.

«Поскольку билетов продано много, мы решили добавить ещё один концерт в Ереване 22 февраля», -говорится в сообщении группы. В том же телеграм-канале сообщается что в столице Еревана распроданы все билета на концерт 19 февраля. Реакции на призывы отменить концерт в постах группы по состоянию на 16.30 не содержится.

Отметим, что 13 февраля группа Anacondaz в своем канале сообщила о выпуске дисса на солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова*. Трек получил название «Я так соскучился», что является отсылкой на одноименную композицию группы «Порнофильмы». В песне артисты Anacondaz используют нецензурную лексику в адрес Котлярова, оскорбляют его. Это произошло после того, как Котляров раскритиковал коллег за публикацию поста с музыкантами, которые поддержали СВО, и возмутился, что Anacondaz запланировали большой тур, в частности по Армении и Грузии.

Концерт группы Little Big, планировавшийся в Ереване 12 августа, отменен. Об этом сообщается на странице группы в соцсети.

"Причина - в угрозах безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без инцидентов, поэтому было принято совместное решение об отмене концерта", - говорится в сообщении.

В городах юга России неоднократно отменялись ранее концерты и выступления различных исполнителей из-за их позиции относительно проведения спецоперации на Украине. Так, 22 марта 2023 года стало известно, что мэрия Ростова-на-Дону убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан. В тот же день стало известно, что отменены ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и ДДТ.

Напомним, что в августе 2023 года в Ереване был отменен концерт питерской рейв-группы Little Big. "Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта", – сообщали саи музыканты в сторис Instagram**.

Отмена концерта последовала вскоре после возмущения Армянского культурного центра "Священная Армения" роликом основателя группы Ильи Прусикина*. «Несколько месяцев назад этот человек в день Рождества, переодевшись в священника, осквернил христианский крест, использовав его в качестве скейтборда, тем самым поглумился над христианскими ценностями и оскорбил религиозные чувства христиан", – говорилось в сообщении, которое цитировали "Новости-Армения".

В январе 2023 года Прусикин, переехавший в США после начала российской военной спецоперации на Украине, выложил видео с катанием на скейтборде в виде католического креста, писала "Газета.ру".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.