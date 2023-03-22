22 марта 2023, 08:20

Власти объяснили отмену ростовских концертов "отрицательным влиянием" музыкантов

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Мэрия Ростова-на-Дону убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан, заявила пресс-служба администрации города. Отменены также ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ", сообщил организатор выступлений.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре, объяснив это техническими причинами, и пообещал, что выступления состоятся осенью. Концерты Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

В Ростове-на-Дону отменены концерты групп "ДДТ", "Мумий Тролль" и "Машина времени". Ранее эти коллективы публично выступили против военной операции на Украине, сообщило 21 марта "Кавказ.Реалии"*.

Ранее пользователи Telegram в комментариях в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева потребовали отмены концертов. На один из них ответила администрация Ростова-на-Дону, заявив, что провели беседу с собственниками концертных площадок, пишет издание.

Такие требования пользователи мессенджера высказали, в частности, под публикацией "Дон встречает Крымскую весну", размещенной в телеграм-канале Голубева 18 марта.

"Вопрос немного не по теме, не знаю, где еще разместить: на каком основании иноагент […] [Андрей] Макаревич* (и гр. "Машина времени") 21 июля этого года будет проводить свой концерт в нашем городе в "Астор-плаза"? […] Убедительная просьба к вам как губернатору Ростовской области не допустить появления иноагентов и их выступления", - написал пользователь с ником Мария.

"Василий Юрьевич! Какой отдел занимается культурными мероприятиями в Ростове-на-Дону? 21 июля 2023 года уже висят афиши (в интернете точно) о том, что будет проходить концерт "Машины времени" в ТЦ Галерея "Астор". […] Требую отмену данного безкультурного мероприятия!" – написала и Антонина.

"Администрацией города Ростова-на-Дону собственнику данной концертной площадки официально даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города. Также было предложено от проведения концерта воздержаться", - ответил 20 марта представитель администрации.

Информацию о том, что концерты групп «Машина времени», «Мумий Тролль» и "ДДТ" в Ростове-на-Дону отменены, подтвердил представитель площадки Rostov Roof Live. "Перечисленные концерты отменены", - приводит его слова "Коммерсант".

Выступления артистов планировались еще в 2020 году, но были неоднократно перенесены из-за пандемии, пояснил организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян. "Мы надеялись, что появится возможность организовать концерты артистов, но как видите, ситуация усугубилась. Продажа билетов на концерт закрыта", - привело его слова donnews.ru.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 марта 2023, 09:15

22 марта 2023, 07:22

22 марта 2023, 06:24

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