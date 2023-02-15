Концерты Реввы на юге России отменены после критики в соцсетях

15 февраля 2023, 17:56

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Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, объяснил отмену своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре техническими причинами, пообещав, что его выступления состоятся осенью. Концерты отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

Концерты Александра Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону не состоятся, сообщил он сегодня на своей странице в Instagram*, где он пишет под именем Артура Пирожкова.

"С большим сожалением я вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону 15 февраля и в Краснодаре 16 февраля переносятся из-за независящих от меня "технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия". Безумно жаль. Я восхищаюсь моими зрителями, которые ждали меня и не сдавали билеты более двух лет",— написал Александр Ревва.

Он также добавил, что организаторы переносили концерты уже четыре раза из-за пандемии коронавируса. По его словам, в ближайшие дни будут объявлены новые даты концертов, купленные билеты будут действительны.

31 января в сообществе в соцсети "ВКонтакте" Краснодарский край" было опубликовано обращение мужчины в военной форме, который назвал себя жителем Краснодарского края. По его словам, Александр Ревва, концерт которого намечен в Краснодаре, высказывался в поддержку Украины. "Он резко осуждает Россию и встает на сторону Украины. Бороться с этим человеком какими-то запретительными мерами, наказывать его какими-то уголовными способами, я считаю чрезмерным. Самое лучшее для таких людей - это наказание рублем", - заявил мужчина, призвав от имени участников военной операции из Краснодарского края не посещать концерты Реввы в Краснодаре.

На странице Реввы в Instagram* по данным на 17.40 мск содержится запись пацифистского характера, сделанная 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что власти Кубани ранее на фоне военной операции на Украине отменили новогодние концерты и фестивали отменены в Краснодарском крае, а муниципалитетам рекомендовано не закупать новые украшения для уличных елок. Губернатор Ростовской области Василий Голубев также заявлял, что массовых торжеств по случаю Нового года в регионе не будет.

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