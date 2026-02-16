Суд в Адыгее смягчил приговор матери умершего от побоев ребенка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд в Адыгее сократил на два месяца срок заключения матери погибшей в Адыгее от побоев трехлетней девочки.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей возмутились условным сроком жительнице Ингушетии Тамиле Муцольговой, чья четырехлетняя дочь умерла после длительных истязаний в 2023 году. Смерть ребенка вызвала большой резонанс в Ингушетии: многочисленные источники свидетельствовали, что девочка подверглась жестокому сексуализированному насилию, о чем официальные источники не упоминали. Правозащитники потребовали привлечь к ответственности бездействовавших чиновников органов опеки.

Верховный суд Республики Адыгея рассмотрел в апелляционном порядке материалы уголовного дела Заиры Абреч, матери погибшей в Адыгее от побоев трехлетней девочки, приговоренной к 13 годам колонии общего режима, и смягчил его. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.

"Признав в качестве обстоятельства, смягчающего назначение наказания, наличие у осужденной несовершеннолетних детей, суд апелляционной инстанции назначил матери погибшей девочки наказание в виде 12 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее, в июне 2025 года, Теучежский районный суд Адыгеи признал виновными родителей трехлетней девочки, умершей в городе Адыгейске от систематических побоев. Заира Абреч была приговорена к 13 годам лишения свободы, Руслан Совмен - к трем годам четырем месяцам лишения свободы. Абреч не признала свою вину, Совмен признал вину частично, сообщает ТАСС.

Абреч была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также мошенничестве при получении выплат, Совмен - в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию. По данным следственного управления СК РФ по Адыгее, со 2 апреля по 30 мая 2024 года супруги систематически избивали ребенка. 30 мая 2024 года после очередного избиения девочка умерла. Девочка проживала с родителями с апреля того же года, ранее она находилась в соцучреждении.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям на Северном Кавказе связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Напомним, что в августе 2025 года следствие отчиталось о передаче в прокуратуру дела о жестоком обращении мачехи с падчерицей. По версии следствия, жительница Махачкалы избивала ребенка из личной неприязни.