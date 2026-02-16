Житель Волгограда задержан на акции у памятника жертвам репрессий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник акции возложения цветов в годовщину смерти Алексея Навального провел в волгоградском ОВД более двух часов.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 16 февраля 2025 года, в Волгограде активисты возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Несколько активистов было задержано. В их числе - член партии "Яблоко" Александр Ефимов, которого арестовали на 15 суток за демонстрацию портрета Навального. Политик Илья Кравченко получил 14 суток административного ареста за оказание сопротивления силовикам при задержании.

16 февраля 2024 года политик Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Житель Волгограда Андрей был задержан у памятника жертвам политических репрессий во время возложения цветов в годовщину смерти Алексея Навального, сообщило издание «ОВД-Инфо». Как позднее рассказал задержанный, к нему подошли несколько человек в гражданском, которые попросили предъявить документы. Затем его отвели в машину и привезли в отдел полиции.

Там один из сотрудников написал объяснительную со слов Андрея, его сфотографировали, а также взяли отпечатки пальцев. Один из силовиков называл Андрею факты из его биографии — прежний цвет волос, его юзернейм в телеграме и комментарии, оставленные в том же мессенджере под одним из видео.

Спустя два с половиной часа после задержания задержанного отпустили из отдела полиции без составления протокола. Причину задержания, по словам Андрея, так и не назвали.

Напомним, что 16 февраля 2025 года, в первую годовщину смерти Алексея Навального, его память почтили жители городов России, а также Еревана и Тбилиси.