Свидетели по делу Геля заявили о принуждении к участии в тушении пожара

Глава Иловлинского района Иван Гель принуждал подчиненных, в том числе погибшего сотрудника администрации, участвовать в тушении пожара, и вмешивался в работу экстренных служб, рассказали свидетели. Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. 7 августа суд принял решение вернуть дело в прокуратуру. В октябре 2025 года Волгоградский областной суд удовлетворил апелляции прокуратуры и потерпевших на решение Иловлинского райсуда отправить дело главы этого же района Ивана Геля в прокуратуру. Дело о превышении полномочий из-за гибели в степном пожаре подчиненного Геля возвращено в суд первой инстанции. Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

На последнем судебном заседании по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля один из свидетелей, глава Краснодонского сельского поселения Владимир Глазков подтвердил, что глава района принуждал его и других сотрудников участвовать не только в тушении возгорания, но и в борьбе с огнем, пишет "Высота 102".

На заседании были оглашены и письменные показания Никитина Алексея, бывшего начальника пожарного расчета. Свидетель подтвердил, что глава Иловлинского района вмешивался в действия пожарных и раздавал им приказы во время организации тушения огня. Также на судебном заседании зачитали показания еще одного свидетеля, из которых следовало, что четверых сотрудников администрации Иловлинского района, которые оказались в огненной ловушке вместе с Александром Переяриным, нельзя было посылать в то место, так как из-за особенностей ландшафта во время пожара оно превращается в смертельную воронку, говорится в публикации.

Так, он сообщил, что люди, принимавшие участие в тушении пожаров по указанию главы района, не проходили специальное обучение, не имели оборудования и спецодежды, а в их распоряжении были только ранцы. Также сотрудников не страховали от несчастных случаев. Глава Краснодонского сельского поселения признался, что и сам вынужден был выполнять распоряжения Ивана Геля и участвовать в тушении пожаров на территории района.Владимир Глазков, который был хорошо знаком с погибшим во время тушения пожара Александром Переяриным, подтвердил, что тот собирался увольняться с должности начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района, так как не хотел выполнять указания Ивана Геля, не связанные с его должностными обязанностями.