Свидетели по делу Геля заявили о принуждении к участии в тушении пожара

Глава Иловлинского района Иван Гель принуждал подчиненных, в том числе погибшего сотрудника администрации, участвовать в тушении пожара, и вмешивался в работу экстренных служб, рассказали свидетели.
Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. 7 августа суд принял решение вернуть дело в прокуратуру. В октябре 2025 года Волгоградский областной суд удовлетворил апелляции прокуратуры и потерпевших на решение Иловлинского райсуда отправить дело главы этого же района Ивана Геля в прокуратуру. Дело о превышении полномочий из-за гибели в степном пожаре подчиненного Геля возвращено в суд первой инстанции.
Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.
Так, он сообщил, что люди, принимавшие участие в тушении пожаров по указанию главы района, не проходили специальное обучение, не имели оборудования и спецодежды, а в их распоряжении были только ранцы. Также сотрудников не страховали от несчастных случаев. Глава Краснодонского сельского поселения признался, что и сам вынужден был выполнять распоряжения Ивана Геля и участвовать в тушении пожаров на территории района.
Владимир Глазков, который был хорошо знаком с погибшим во время тушения пожара Александром Переяриным, подтвердил, что тот собирался увольняться с должности начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района, так как не хотел выполнять указания Ивана Геля, не связанные с его должностными обязанностями.