×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:48, 14 февраля 2026

Свидетели по делу Геля заявили о принуждении к участии в тушении пожара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Иловлинского района Иван Гель принуждал подчиненных, в том числе погибшего сотрудника администрации, участвовать в тушении пожара, и вмешивался в работу экстренных служб, рассказали свидетели.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. 7 августа суд принял решение вернуть дело в прокуратуру. В октябре 2025 года Волгоградский областной суд удовлетворил апелляции прокуратуры и потерпевших на решение Иловлинского райсуда отправить дело главы этого же района Ивана Геля в прокуратуру. Дело о превышении полномочий из-за гибели в степном пожаре подчиненного Геля возвращено в суд первой инстанции.

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

На последнем судебном заседании  по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля один из свидетелей, глава Краснодонского сельского поселения Владимир Глазков подтвердил, что глава района принуждал его и других сотрудников участвовать не только в тушении возгорания, но и в борьбе с огнем, пишет "Высота 102".

Так, он сообщил, что люди, принимавшие участие в тушении пожаров по указанию главы района, не проходили специальное обучение, не имели оборудования и спецодежды, а в их распоряжении были только ранцы. Также сотрудников не страховали от несчастных случаев. Глава Краснодонского сельского поселения признался, что и сам вынужден был выполнять распоряжения Ивана Геля и участвовать в тушении пожаров на территории района.

Владимир Глазков, который был хорошо знаком с погибшим во время тушения пожара Александром Переяриным, подтвердил, что тот собирался увольняться с должности начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района, так как не хотел выполнять указания Ивана Геля, не связанные с его должностными обязанностями.

На заседании были оглашены и письменные показания  Никитина Алексея, бывшего начальника пожарного расчета. Свидетель подтвердил, что глава Иловлинского района вмешивался в действия пожарных и раздавал им приказы во время организации тушения огня. Также на судебном заседании зачитали показания еще одного свидетеля, из которых следовало, что четверых сотрудников администрации Иловлинского района, которые оказались в огненной ловушке вместе с Александром Переяриным, нельзя было посылать в то место, так как из-за особенностей ландшафта во время пожара оно превращается в смертельную воронку, говорится в публикации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:05, 14 февраля 2026
Транскавказская магистраль открыта для всех машин
11:08, 14 февраля 2026
Власти Грузии отреагировали на идею запуска поездов из России через Абхазию
09:09, 14 февраля 2026
Беспилотник сбит в Астраханской области
07:10, 14 февраля 2026
Боец со Ставрополья убит в военной операции
04:59, 14 февраля 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
00:57, 14 февраля 2026
Судья из Адыгеи Адам Воитлев обвинен во взяточничестве
Все события дня
Новости
Котово зимой. Скриншот фото https://t.me/kotovo_reshaemvmeste/431?single.
17:54, 14 февраля 2026
Жители Котово назвали нерешаемыми коммунальные проблемы
19:44, 13 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:58, 13 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Дорога к пристани. Стоп-кадр видео https://t.me/newsv1/91350.
07:00, 13 февраля 2026
Жители Сарпинского острова пожаловались на опасную дорогу до пристани
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:38, 13 февраля 2026
Трое жителей Волгоградской области ранены во время атаки БПЛА
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше