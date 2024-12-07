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16:14, 7 декабря 2024

Гель переизбран главой Иловлинского района вопреки протестам

Иван Гель (фото из телеграм-канала Ивана Геля https://t.me/glava_ilov_admin), указатель в Иловле (кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=h2grfsq00do). Коллаж "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты вопреки протестам жителей переизбрали главой Иловлинского района Ивана Геля, обвиняемого по уголовному делу о смерти подчиненного.

Как писал "Кавказский узел", на 6 декабря было назначено голосование депутатов районной думы за кандидатов на должность главы Иловлинского района. Соперниками действующего главы Ивана Геля, против чьей кандидатуры протестуют местные жители, стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

17 ноября жители поселка Иловля в обращении к генпрокурору и начальнику управления президента по внутренней политике заявили, что Иван Гель незаконно находится на посту, так как его полномочия истекли 4 ноября. Районные власти сообщили, что кандидаты на должность главы района будут отобраны конкурсной комиссией, а выберут его депутаты районной думы. Это противоречит уставу Иловлинского района, согласно которому глава избирается всеобщим голосованием граждан.

6 декабря на должность главы Иловлинского района был вновь избран Иван Гель. Выборы проходили по «новому» уставу - избирали главу района депутаты районной думы, соощила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" бывшая глава Трехостровского поселения Светлана Суркова.

Она назвала результаты выборов предсказуемыми и безальтернативными «от слова "совсем"». «Товарища Геля в его стремлении обладать первенством в районе, несмотря на большинство тех, кто не доверяет его "правлению", не останавливает ничто? Возникает один вопрос, и пусть его опровергнут: какие финансовые интересы заставляют пренебрегать человеческим выбором? Интересно, какое "могущественное плечо" может поддержать его в данной ситуации, переплюнув глас народа? Нужны общественные выборы. […] У меня уверенность, что, если бы главу района избирал народ - Гель был бы не в приоритете", - сказала Суркова.

Избрали. Несмотря на протесты людей, несмотря на уголовное преследование

Житель района Евгений Фролов рассказал, что был уверен «в безоговорочной победе Ивана Геля». «Всё ожидаемо. Дали сверху отмашку - избрать Геля. Избрали. Несмотря на протесты людей, несмотря на уголовное преследование Геля, несмотря на те […] ошибки, которые он допускал в своей работе на этом посту ранее», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении полномочий. По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В сентябре дело поступило в суд.

Местная жительница, участвовавшая в протестных акциях жителей Иловли, сообщила, что активисты не планируют проводить новые сходы и записывать очередные публичные обращения к властям.

На все наши обращения мы так и не получили вразумительных ответов

«Смысла пока не видим в этом. Тем более, что на все наши обращения мы так и не получили вразумительных ответов и ожидаемой реакции», - сказала она на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

10 ноября жители Иловли провели сход, на котором записали видеообращение к председателю Следкома с жалобой на непрозрачность выборов главы района. Они указали, что срок полномочий главы района истек, но никакой информации о его переизбрании или переназначении жителям в установленные сроки не донесли через местные СМИ и сайт районной администрации.

В федеральном законе №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" нет требования гласности в ходе местных выборов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

"Гласность во время выборов депутатами районной думы главы района лишь предполагается, но законом напрямую не вводится. Требование гласности может содержаться в уставе Иловлинского района. Но его (нового устава) нет в открытом доступе. Только старая версия опубликована. Поэтому сказать о том, обязана ли конкурсная комиссия обеспечивать гласность таких выборов в Иловлинском районе или нет - мы не можем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Весь процесс выборов главы района проходил скрытно от жителей, констатировал юрист. "Через ваше издание обращаюсь в прокуратуру с просьбой провести проверку", - сказал он.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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