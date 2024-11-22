Избрание главы Иловлинского района депутатами вошло в противоречие с уставом

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В уставе Иловлинского района содержится требование избирать главу района всеобщим голосованием граждан. При этом районные власти сообщили, что кандидаты будут отобраны конкурсной комиссией, а главу района выберут депутаты районной думы.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября жители поселка Иловля провели сход, на котором потребовали провести прозрачные выборы главы района. Активисты, инициировавшие сход, столкнулись с давлением силовиков. Спустя неделю они записали обращение на имя начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и генерального прокурора России Игоря Краснова, заявив, что Иван Гель незаконно находится на посту главы района - его полномочия истекли 4 ноября.

Корреспондент "Кавказского узла" обратился в администрацию Иловлинского района с просьбой разъяснить ситуацию с выборами главы района. Сотрудник районной администрации, пожелавший не называть своего имени, пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что 12 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии Иловлинского муниципального района, решение которой было опубликовано на сайте администрации спустя два дня. Комиссия постановила объявить о проведении конкурса и приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы. Было решено начать проведение конкурса 6 декабря по адресу: ул. Буденного, д. 47, райцентр Иловля (здание районной думы). Первый этап конкурса начнется в 9-00 мск, второй — в 10-00 мск.

"На первом этапе конкурсная комиссия будет проверять соответствие документов, представленных кандидатами на должность главы Иловлинского района, установленным требованиям, проверят их на достоверность. При этом кандидаты могут там присутствовать и наблюдать за процессом. Затем последует мотивированное решение по каждому кандидату об их допуске или не допуске ко второму этапу конкурса. Об этом кандидаты узнают в срок не позднее трех дней со дня принятия этого решения. На втором этапе предусмотрено поочередное собеседование с кандидатами. Будут оцениваться профессиональные и личностные качества кандидатов, их планы по развитию района, организации работы его администрации. Достойнейший будет избран на пост главы района Иловлинской районной думой из не менее чем двух кандидатов», - рассказал сотрудник районной администрации.

При этом сотрудник администрации сообщил, что решение о проведении этого конкурса было принято председателем районной думой Надеждой Воронковой в день ее избрания на этот пост - 20 сентября (№1/3). Этот документ был опубликован на сайте районной администрации 14 ноября. Согласно документу членами комиссии были назначены двое глав сельских поселений — Сергей Иванов и Александр Гребнев и депутат районной думы Папин Мелконян.

Юрист Сергей Иващенко ранее сообщал Кавказскому узлу, что согласно статьи 36 («Глава муниципального района») Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ №131-ФЗ, глава района может прийти к власти разными путями. Его могут избрать на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса либо сходом граждан.

Познакомившись на сайте районной администрации с Уставом Иловлинского района (Принят постановлением Иловлинской районной Думы Волгоградской области от 13 декабря 2006 г. N 23/156), Сергей Иващенко обратил внимание на статьи 12 и 21 Устава Иловлинского муниципального района. Они «однозначно декларируют» избрание главы Иловлинского района «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» сроком на четыре года. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Иловлинского муниципального образования или судом. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Выборы главы района депутатами районной думы я считаю противоправными, противоречащими требованиям Устава района и российского законодательства. Должна вмешаться прокуратура.

"Поэтому выборы главы района депутатами районной думы я считаю противоправными, противоречащими требованиям Устава района и российского законодательства. Должна вмешаться прокуратура. Следственные же органы обязаны провести расследование на предмет коррупционной составляющей в действиях председателя районной думы Воронковой и членов созданной по ее велению конкурсной комиссии. Нужно также расследовать и действия бывшего главы района Ивана Геля на коррупционную составляющую", - заявил юрист Сергей Иващенко.

Председатель районной думы Надежда Воронкова в telegram-канале администрации Иловлинского района заявила, что «в соответствии с Уставом, глава Иловлинского района избирается районной Думой из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Она также пояснила, что до момента избрания нового главы района бывший глава Иван Гель будет осуществлять свои полномочия, следует из сообщения от 17 ноября.

Это сообщение на своей странице в "Одноклассниках" опубликовала также Наталья Федорова, которая на сайте районной администрации указана как управляющий делами администрации.

На сообщение последовал комментарий Кати Боковой. "Воронкова, вы или по незнанию законов или по другим известным вам обстоятельствам, но вводите жителей в заблуждение… Полномочия главы закончились 5 ноября … он уже не глава", - написала она.

Житель района Евгений Фролов предположил, что возможно ранее были внесены изменения в старый Устав района, но новый исправленный вариант акта почему-то не опубликовали на сайте администрации района.

"Сотрудники, которые за это отвечают, видимо, проволынили. На сайте остался старый Устав. Но я вообще ничего про новый Устав не слышал. И никто из моих знакомых его в глаза не видел. Вообще, действительный тот, что опубликован на сайте администрации, то есть обнародованный вариант, а не мифический, который может у них там в архиве пылится вне зоны доступа для граждан. В общем надо тут разбираться. Если есть новый Устав, то почему его от граждан прячут? Если его нет, то на каком основании депутаты, а не народ избирают главу? Много вопросов. Явные признаки коррупции тут присутствуют. Раздолье для прокуратуры и следователей по особо важным (делам)», - сказал Евгений Фролов.

Нет доверия у нас к Гелю. Пусть уходит сам

«Не понимаю. Мы Геля в прошлый раз именно через районную думу избирали. То есть, если по Уставу мы, народ, должны были избирать, то Гель получается и тот срок незаконно отработал? Причем отработал плохо. Человек из-за него погиб, судятся вот теперь. И опять же конфликты с цыганами периодически вспыхивают — не может он с диаспорой диалог нормальный наладить. Нет доверия у нас к Гелю. Пусть уходит сам», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница сходов граждан, представившаяся Еленой.

Участники сходов и обращений граждан к властям сообщили по телефону корреспонденту, что никакой реакции ни из аппарата президента, ни из Волгоградской областной администрации, ни из прокуратуры и следственного комитета до сих пор нет на их обращение.

Напомним, глава Иловлинского района Иван Гель обвинен в превышении полномочий. По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин, значительные ожоги получили трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он, по данным на май, продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В сентябре дело поступило в суд.

9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей в Иловле после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты. 20 августа председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта членов цыганской общины с местным жителем.

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