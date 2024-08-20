Дело о нападении цыган на участкового в Иловли дошло до суда

20 августа 2024, 10:11

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Дело жителя Иловлинского района Волгоградской области, совершившего нападение на участкового, завершено и передано в суд, отчитался Следком. Ранее широкий резонанс вызвало нападение членами цыганской общины на дом местного жителя, а также на участкового. Расследование инцидента взял на контроль председатель Следкома.

Как информировал "Кавказский узел", председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта членов цыганской общины с местным жителем. 14 августа главы цыганских семей Иловли, после встречи с властями и силовиками, принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты.

Следователи в Иловлинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в применение насилия к представителю власти. По версии следствия, в ночь на 8 августа в полицию обратилась местная жительница с жалобой, что в калитку ее дома стучится неизвестный, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Волгоградской области.

На место прибыл участковый и обнаружил местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Тот вел себя агрессивно и не реагировал на требования полицейского. Когда участковый попытался посадить его в полицейскую машину, он схватил его за рубашку, повалил на землю и нанес телесные повреждения. На помощь коллеге пришел другой силовик – водитель полицейской машины. Он оттащил нетрезвого местного жителя от участкового. Однако тот схватил его за погон, оторвал его, а после этого скрылся с места происшествия. Напавший был найден спустя сутки, сказано в сообщении.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет", – отметило ведомство.

Напомним, ранее жители Иловли заявили, что конфликты с членами цыганской общины не носят системного характера. Недопонимание связано с приходом новых "агрессивно настроенных семей" и плохой работой властей по организации диалога между местными жителями и национальными диаспорами, пояснили они.

9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку.

Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. "Держали оборону в ночь с 7 на 8 августа где-то с 23.30 до 03.30. Толпа пьяных цыган бросала во двор кирпичи, выламывала калитку", – рассказал Зазулин.

11 августа жители Иловли провели сход, поводом для него стало нападение на дом Зазулиных, а также нанесение побоев участковому.

Отметим, что ранее эксперт исследовательского центра "Сова" Вера Альперович отметила, что конфликты жителей юга России с цыганами происходят из-за раздуваемых российскими СМИ и властями антимиграционных настроений. При этом она указала, что на юге России межэтнические конфликты не носят системного характера.

О том, что межэтнические конфликты в Иловле не носят системного характера, также рассказал местный житель Евгений Фролов. Он заметил, что в Иловле цыгане были всегда, "с момента, как перестали таборами перемещаться" (1980-е годы).

Жительница соседнего с Иловлей села Елена Ивановна в произошедшем обвинила районные власти. "Сколько раз обращались к участковому — усмири цыганскую молодежь. Кончится это плохо. Рукой только машет. Глава района [Иван] Гель дождался, когда на всю страну прославился", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Московского совета цыган Роман Грохольский относительно инцидента в Иловлинском районе заявил, что "дыма без огня не бывает". "Власти не усмотрели, не смогли предотвратить межэтнический конфликт. Наверняка он тлел долгое время, и профилактическими мерами можно было бы повлиять на оппонентов. Цивилизованным путем можно решить любой бытовой или земельный конфликт. И национальность тут не играет особой роли", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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