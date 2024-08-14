Иловлинцы возложили на власти ответственность за межнациональный конфликт

14 августа 2024, 23:29

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Конфликты с представителями цыганской общины не носят системного характера, заявили жители Иловли. Недопонимание связано с приходом новых "агрессивно настроенных семей" и плохой работой властей по организации диалога между местными жителями и национальными диаспорами, полагают они.

Как писал "Кавказский узел", глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления Василию Семенову представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта представителей цыганской общины с местным жителем. 14 августа главы цыганских семей Иловли после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью.

14 августа корреспондент "Кавказского узла" выяснил у жителей районного поселка Иловля Волгоградской области серьезность конфликта, случившегося у местных жителей с представителями цыганской общины. О причинах инцидента, произошедшего в ночь с 7 на 8 августа рассказал Михаил Зазулин - глава пострадавшей многодетной семьи. Он сообщил, что у прежней хозяйки соседнего домовладения он выкупил около трех соток земли. После того как цыганская семья купила тот дом в ипотеку, новые хозяева земельного приусадебного участка отказались признать законность сделки. Договориться соседям не удалось. Члены цыганской семьи пошли на открытый конфликт, который длится уже третий месяц. Кульминацией соседской вражды стал инцидент, произошедший ночью 8 августа.

"Нам угрожали убийством. Калитку нам выламывали, пытались в дом вломиться. Я воспринимаю эти угрозы серьезно. После того как полиция главного зачинщика задержала, страсти с той стороны утихли. Но из дома мы сейчас не выходим", - рассказал Михаил.

Он вновь заявил журналисту, что к организации несанкционированного схода отношения не имеет. Все свои действия он совершает на законных основаниях.

"Я тогда (11 августа) приехал на сход. Поздоровался с участниками. Сказал, что я их не собирал. Там была полиция, глава администрации. Я им объяснил, что не имею к сходу никакого отношения. Мне показали парня — вот он от имени вашей организации (Русская община) сход проводит. Подозвали его. Спрашиваю — ты сход организовал? Он в отказ — нет, не я. Так и разошлись все", — вспоминал Зазулин.

На следующий день в кинотеатре "Дон" администрация района провела второй сход. Присутствовал представитель цыганской общины. Зазулина там не было. Его не позвали на мероприятие. Также его не пригласили и в полицию для дачи объяснений, как главного свидетеля нападения на полицейских. По непонятным для Михаила причинам, полиция не стала брать у него заявление по факту угроз членам его семьи. Зазулин рассказал, что, когда он учился в школе, у него были друзья цыгане.

"Никаких серьезных конфликтов тогда не было. Мы вообще не разделяли друг друга в школе по национальностям", - заметил Михаил.

О том, что межэтнические конфликты в Иловле не носят системный характер, рассказал пятидесятилетний Евгений Фролов. Он заметил, что в Иловле цыгане были всегда, "с момента, как перестали таборами перемещаться" (1980-е годы). "Да, бывало, могли оплеух надавать на улице. Но и им доставалось. Обычные уличные разборки. Их (цыганских ребят) отличала только сплоченность. Стояли друг за друга. Но я не помню, чтобы я их отделял как-то по национальному признаку", - рассказал Фролов.

Евгений отметил, что серьезные конфликты были между цыганами в 1990-е годы, когда в районе появились цыгане-переселенцы из Молдавии и Средней Азии. "Они как-то договорились между собой, и новички уехали. Те себя агрессивно вели по отношению к местным жителям", - вспоминал Евгений.

Супруга Евгения Наталья, напротив, считает, что цыгане в районном центре ведут "себя нагло". "Детей постоянно задевают. К старшим никакого уважения. Могут послать на три буквы. Родители у них за детьми вообще не смотрят, замечаний им не делают. Даже больше скажу — поощряют такое поведение. И потом пьянство у них. Непонятно, как на жизнь зарабатывают. Предполагать не буду. Пусть там полиция разбирается. Вот все это вместе и привело к нападению на семью Зазулиных. Недоговороспособные они", — заметила женщина.

Жительница соседнего с Иловлей села, представившаяся Еленой Ивановной, в произошедшем винит районную власть.

"Сколько раз обращались к участковому — усмири цыганскую молодежь. Кончится это плохо. Рукой только машет. Глава района <Иван> Гель дождался, когда на всю страну прославился. Почему раньше не общался с цыганскими авторитетами? Где профилактическая работа? А теперь скрыть пытаются то, что в районном центре у нас не все так спокойно. Я думаю, что инициаторами конфликта стали как раз новые семьи. Со старым кланом (цыган) мы нормально живем", — сказала Елена Ивановна.

Эксперт исследовательского центра "Сова" Вера Альперович заявила, что конфликты местных жителей с представителями народа Рома на юге России действительно не носят системного характера — они довольно редки. Подобные инциденты чаще случаются с представителями других национальностей. Но и они, по мнению эксперта, "возникают рандомно". Она отметила отличие ситуации 20-летней давности от современных межэтнических конфликтов. Ранее, по ее словам, главную роль в конфликтах играли националистические группировки, теперь же — раздуваемые российскими СМИ и властями антимиграционные настроения. "Тут спектр проблем: действия националистов, уличное насилие, конфликты на бытовой почве, безразличие к этой проблеме со стороны властных структур. Все это приводит к тому, что некое преступление становится поводом к массовым проявлениям ксенофобии на той или иной территории, которые потом раздуваются СМИ. А неумелая работа властей в этом случае приводит к массовым антивластным протестам. Тут классическое сочетание ксенофобного подтекста и недовольства местного населения властью", — сказала Евгения.

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