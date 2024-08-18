Общественные деятели заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты

18 августа 2024, 01:31

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Михаил Зазулин, глава многодетной семьи, пострадавшей от нападения цыган в районном поселке Иловля Волгоградской области, заявил о трудностях с подачей заявления о преступлении в Следственный комитет и полицию. Вместо того, чтобы заниматься профилактикой межэтнических конфликтов, власти пытаются замять произошедшее в Иловле, отметили общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления Василию Семенову представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта представителей цыганской общины с местным жителем. 14 августа главы цыганских семей Иловли после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. Иловлинцы заявили, что конфликты с представителями цыганской общины не носят системный характер, недопонимание связано с приходом новых "агрессивно настроенных семей" и плохой работой властей по организации диалога между местными жителями и диаспорами.

9 августа в соцсетях жители Иловли Михаил Зазулин распространил видеообращение к Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку. Кульминацией конфликта, по словам мужчины, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на домовладение Зазулиных. "Держали оборону в ночь с 7 на 8 августа где-то с 23.30 до 03.30. Толпа пьяных цыган бросала во двор кирпичи, выламывала калитку", - рассказал в видеообращении Михаил Зазулин. 11 августа жители поселка в Волгоградской области провели сход после инцидента с участием цыган. Поводом для схода стало нападение на домовладение многодетной семьи Зазулиных, а также нанесение побоев участковому полицейскому, который приехал к месту происшествия.

Михаил Зазулин - глава семьи, пострадавшей в ходе инцидента с участием представителей цыганской диаспоры - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 17 августа, что до сих пор не может передать в Следственный комитет и в полицию заявления о преступлениях, совершенных в отношении его семьи соседями: хулиганские действия, угрозы жизни и здоровью, коллективное нападение на домовладение. В обоих ведомствах у него пытались взять объяснения, как у свидетеля нападения во время того инцидента на полицейских. Он отметил, что в полиции его опрашивали не как потерпевшего, а как свидетеля нападения на полицейских.

«В пятницу полтора часа сидел у участкового. Сначала он меня отправил в дежурку, сказал, у него нет времени со мной разговаривать. В дежурке я написал объяснение. Участковый вернулся, пригласил к себе. Там в грубой форме, раздраженно стал брать у меня объяснения. Но я несколько раз ему говорил после прочтения того, что он напечатал, что там то, чего я не говорил. Он нервничал. Угрожал, что задержит меня на три часа. Я не стал ставить подпись (под объяснением). В тот же день был в Следкоме. Та же ситуация. В общем, в понедельник приедет ко мне юрист с текстом моего объяснения и с заявлением о преступлении. Отнесем их вместе в полицию и в Следком», - рассказал Зазулин.

По словам Михаила, и в Следкоме, и в полиции «как-то странно» проводили его опрос, как свидетеля. «Я говорю одно, они пишут другое. Видимо, намерено вносят путаницу. То женщину-цыганку нашей фамилией назовет, то мою жену - фамилией цыган. Не пойму - специально, что ли, вносят путаницу. Попросил у них копии документов, чтобы потом в Москву обращаться. Получил документы - там отписки», - возмутился он.

Михаил Зазулин рассказал, что начальник уголовного розыска предлагал ему организовать встречу с бароном. Он сказал, что барон дал обещание жителям Иловли и семье Зазулиных, что цыгане семью не тронут, что «подлатают» им сломанный замок на воротах и забор. «Ну дал барон слово. Мы ему верим. И нападавшие дали слово, что нас поубивают. Мы им тоже верим. Сидим вот дома. Никуда не выходим всей семьей. Супруга беременная, плохо себя чувствует. Ее с несовершеннолетним сыном хотят вызвать для дачи свидетельских показаний. Ну как она пойдет в таком состоянии», - возмутился Михаил Зазулин.

Общественный деятель Андрей Бачман называет себя «интегрированным цыганом». Его родители потеряли связь со своей цыганской общиной еще в годы Второй мировой войны. Андрей с начала 2000-х годов отслеживал положение цыганских общин в Волгограде. Он напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что некоторые цыганские поселки в Волгограде образовались в 1990-х годах. По словам Андрея, часть из них считается «криминальными гетто», куда «даже цыганам из других кланов заходить было опасно».

«В основном наркотиками занимались. Я, как журналист, в начале 2000-х годов посещал колонии. Так там целыми семьями цыгане сидели. И все по одной статье. Но сейчас ситуация исправилась. Остроты той, какая была тогда, уже нет», - рассказал Бачман.

Вижу только, что пытаются конфликт замять, не налаживая ни межэтнического диалога, не оказывая помощь оппонентам, например, юридическую

По его словам, 30 лет назад профильный комитет по делам национальностей в областной администрации и департамент в мэрии «очень хорошо работали в тех тяжелых условиях», когда межэтнические конфликты «могли вспыхнуть в любой момент». «Потому что работали тогда и в комитете, и в мэрии профессионалы и неравнодушные люди. Сейчас я такого профессионализма и чиновничьего энтузиазма не вижу. Вижу только, что пытаются конфликт замять, не налаживая ни межэтнического диалога, не оказывая помощь оппонентам, например, юридическую. Что мешало главе районной администрации (Ивану) Гелю в самом начале конфликта пригласить цыганскую семью и их соседей в администрацию и в присутствии барона и юриста разрешить этот бытовой спор. Он этого не сделал. Теперь прославил свой райцентр на всю страну. А сам, говорят, в больницу лег - подальше от ответственности», - высказал свое мнение Андрей Бачман.

В Иловлинском инциденте Андрей Бачман видит попытку властей замять межэтнический конфликт, а не решить его - следователи и участковый не принимают у потерпевшей семьи заявление о преступлениях, отвечают на заявления потерпевших отписками. «Они убедили авторитетных старцев высказать на видеозаписи извинения. Те пообещали укротить свою молодежь. Но так конфликты не решаются. Работа должна быть комплексная. Топорная работа в Иловле», - заявил Бачман.

В качестве примера разрешения межэтнических конфликтов Андрей Бачман привел работу мэрии Волгограда во времена правления Романа Гребенникова.

В ноябре 2011 года Антидискриминационный центр "Мемориал" обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в цыганской общине поселка Верхняя Ельшанка города Волгограда в связи с возникшей угрозой выселения ее членов. В адрес мэрии активисты направили обращение с настоятельной просьбой решить земельный вопрос общины.

«В начале 2012 года почти все острые проблемы цыганской общины в Верхней Ельшанке мэрия решила. Наезды собственников земли на цыган прекратились. Более того, на цыганской улице была установлена колонка с питьевой водой. Дети там в школу ходят. Отношения с учителями у цыганских ребят очень хорошие. Вот так надо работать, а не устранять топорно последствия своего преступного невнимания и бездействия», - сказал Андрей Бачман.

Президент Московского совета цыган Роман Грохольский сказал корреспонденту «Кавказского узла», что об Иловлинском инциденте он ничего не слышал. Но, по его мнению, «дыма без огня не бывает».

Власти не усмотрели, не смогли предотвратить межэтнический конфликт

«Власти не усмотрели, не смогли предотвратить межэтнический конфликт. Наверняка, он тлел долгое время, и профилактическими мерами можно было бы повлиять на оппонентов. Цивилизованным путем можно решить любой бытовой или земельный конфликт. И национальность тут не играет особой роли. Поэтому акцентировать внимание на том, что там именно цыгане замешаны, я бы не стал. Если речь идет о преступлении - закон одинаков для всех национальностей в нашей стране», - сказал он.

Грохольский заметил, что предотвращение межэтнических конфликтов часто происходит при помощи «авторитетов старших», в случае с цыганами - с помощью баронов. Но, по словам, общественного деятеля, не во всех местностях России такие авторитеты есть. «Глобализм делает свое дело», - заметил собеседник. Он привел в пример межнациональную работу в Словении, где при администрациях поселений и городов существуют отделы, «занимающиеся исключительно цыганами». Эти департаменты финансируются государством. Они занимаются просветительской деятельностью, «делают упор на образовании». «Этот опыт нужно перенимать. Без финансовой и методической помощи государства общественные организации в этой сфере не смогут полноценно работать», - сказал Роман.

Он отметил, что в России цыганам сложно получить хорошее образование - подавляющее большинство цыган люди бедные, у них нет средств на обучение. «А именно образование и просвещение могут сгладить те проблемы в цыганских общинах, которые там сложились за их историю. Есть такие моменты в их жизни, которые нужно искоренять», - сказал Грохольский.

Он считает, что администрации областей и районов на юге России не уделяют должного внимания профилактике межэтнических конфликтов. Этой работой, по его мнению, «должны заниматься профессионалы в тесном взаимодействии с коллективами диаспор и общественными организациями».

Отвечая на вопрос корреспондента, Роман Грохольский сказал, что в последнее время «в России не было серьезных межэтнических конфликтов с участием цыган».

Юрист Сергей Иващенко увидел в случае Михаила Зазулина нарушения со стороны полиции требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. Статья 144 («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении») обязывает следственные органы принимать, проверять заявление о преступлении и в трехдневный срок выносить по нему решение.

«В ходе проверки заявления о преступлении, сотрудники полиции или Следкома обязаны разъяснить заявителю его права и обязанности (что в случае с Зазулиным, как я понял, сделано не было). Заявитель может пользоваться услугами адвоката. Он может не свидетельствовать против себя. И главное - он может жаловаться на сотрудников полиции по поводу их бездействия или халатного отношения к расследованию преступления. При этом следственные органы могут мотивированно продлять проверку по заявлению максимально до 30 суток», - сказал юрист.

Сергей Иващенко пояснил, что при передаче следственным органам или полиции заявления о преступлении заявитель должен взять у дежурного талон-уведомление, если же такой талон ему отказываются предоставить, он может запросить информацию о регистрации обращения в Книге учета сообщений о преступлениях. «Если вам и в этом случае отказывают - включайте диктофон или видеокамеру и фиксируйте все для последующей передачи записи руководству полиции и прокуратуре. В прокуратуру пишите жалобу о признании необоснованным отказа в приеме сообщения о преступлении. Форма жалобы имеется в указанной мною статье УПК РФ. Также обжаловать отказ в приеме сообщения о преступлении можно в суде», - пояснил юрист.

Согласно той же статье 144 УПК РФ (п. 2), «по сообщению о преступлении, распространенному в СМИ, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа - следователь». При этом руководство СМИ обязано передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в его распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, «а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации», - процитировал нормы статьи 144 Сергей Иващенко.

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