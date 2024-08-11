Жители поселка в Волгоградской области провели сход после инцидента с участием цыган

11 августа 2024, 16:56

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Около 50 человек провели в поселке Иловля сход в связи с нападением представителей цыганской общины на дом местного жителя. Глава района заявил, что конфликт носил бытовой характер.

О сходе людей на площади Ленина в райцентре Иловле сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель соседнего с Иловлей села Евгений Фролов. Он рассказал, что люди начали собираться около 9 часов утра, некоторые из них называли себя членами русской общины.

По словам Фролова, он слышал, что речь на сходе шла о конфликтах с членами цыганской общины. Поводом для схода стало нападение на домовладение многодетной семьи Зазулиных, а также нанесение побоев участковому полицейскому, который приехал к месту происшествия.

"Конфликты с ними (цыганами) действительно стали частыми. Новые прибыли (семьи). Со старыми мы как-то нормально жили. Их и не много было. А тут ночью 8 августа они стали ломиться в дом многодетной семьи Зазулиных. Чего-то не поделили там. Угрожали им убийством. Напали потом на полицейских", - рассказал Евгений Фролов.

Согласно кадрам видеотрансляции с площади Ленина в Иловле, участники схода стали собираться сегодня около 9 мск. Собралось около 50 человек, при этом на кадрах трансляции не было видно, присутствовали ли там представители власти. В 10.30 мск участники схода стали расходиться, и к 11 мск площадь опустела, передал корреспондент "Кавказского узла".

Глава многодетной семьи, сотрудник местной пожароспасательной части Михаил Зазулин заверил, что к этому сходу не имеет "никакого отношения". "Мы действуем строго в рамках правового поля. Несанкционированные с властями сходы не собираем", - сказал он по телефону корреспонденту «Кавказского узла». Позже Михаил Зазулин оказался недоступен для телефонного общения.

Толпа пьяных цыган бросала во двор кирпичи, выламывала калитку

9 августа в соцсетях Михаил Зазулин распространил видеообращение к Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку. Кульминацией конфликта, по словам мужчины, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на домовладение Зазулиных. «Держали оборону в ночь с 7 на 8 августа где-то с 11-30 до 3-30. Толпа пьяных цыган бросала во двор кирпичи, выламывала калитку», - рассказал в видеообращении Михаил Зазулин.

Мужчина сообщил о том, что в адрес членов его семьи, в том числе его детей, поступали угрозы убийством. «Перережем горло и закопаем так, что не найдешь», - процитировал он одну из угроз.

Автор обращения назвал межэтнический конфликт в Иловле «массовым» и попросил президента и главу СКР «не дать спустить на тормозах» расследование этого инцидента.

Ссора носит исключительно бытовой характер. В Иловле всё спокойно

Глава Иловлинского района Иван Гель 8 августа опроверг информацию о межэтническом характере конфликта в рабочем поселке Иловля. "Ссора носит исключительно бытовой характер. В Иловле всё спокойно", - привела его слова "Высота 102".

9 августа областное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя поселка Иловля, подозреваемого по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, в ночь на 8 августа местная жительница сообщила в полицию, что в калитку её домовладения стучится неизвестный. Приехавший туда участковый обнаружил "местного жителя в состоянии алкогольного опьянения".

"При этом нетрезвый мужчина вел себя агрессивно по отношению к стражам порядка и на их законные требования не реагировал. Когда участковый попытался сопроводить нарушителя общественного порядка в служебный автомобиль, он схватил офицера за рубашку, повалил его на землю, затем причинил ему телесные повреждения. С целью пресечения преступных действий подозреваемого полицейский-водитель стал оттаскивать дебошира от своего коллеги. В этот момент злоумышленник схватил прапорщика за плечо и оторвал ему погон, после чего скрылся с места происшествия. Его местонахождение было установлено спустя сутки. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Таким образом, Следственный комитет не обнаружил массового нападения членов цыганской общины на дом многодетной семьи Зазулиных и не стал возбуждать уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», прокомментировал версию следствия юрист Сергей Иващенко.

"Здесь два варианта. Либо массового нападения не было, либо Зазулины не стали подавать заявление в полицию о нападении на них и об угрозах убийством членам семьи. Думаю, главу семейства просто настоятельно попросили не разжигать и не усугублять межэтнический конфликт. Возможно, достигнуто между конфликтующими семьями некое мировое соглашение", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Получить комментарии у представителей местных властей не удалось: телефоны районной администрации и полиции в воскресный день не отвечали, передал корреспондент "Кавказского узла".

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