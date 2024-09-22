Дошло до суда дело Ивана Геля

22 сентября 2024, 04:54

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В Иловлинский районный суд Волгоградской области передано дело главы района Ивана Геля. Он обвинен в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эти функции. При этом от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин, значительные ожоги получили трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он по данным на май продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда.

Иловлинский районный суд Волгоградской области зарегистрировал уголовное дело в отношении главы района Ивана Геля, который обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ), пишет 21 сентября "Высота 102".

В картотеке на сайте суда указано, что материалы поступили 19 сентября, прошли регистрацию и переданы судье на ознакомление, однако дата первого заседания не назначена.

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