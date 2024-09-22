22 сентября 2024, 04:54

Дошло до суда дело Ивана Геля

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В Иловлинский районный суд Волгоградской области передано дело главы района Ивана Геля. Он обвинен в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эти функции. При этом от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин, значительные ожоги получили трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он по данным на май продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда.

Иловлинский районный суд Волгоградской области зарегистрировал уголовное дело в отношении главы района Ивана Геля, который обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ), пишет 21 сентября "Высота 102".

В картотеке на сайте суда указано, что материалы поступили 19 сентября, прошли регистрацию и переданы судье на ознакомление, однако дата первого заседания не назначена.

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Примечание:

"Жители Волгоградской области пожаловались Путину на отсутствие переправы", "Суд отказался удовлетворить иск мобилизованного жителя Волгоградской области к военкомату", "Станица в Иловлинском районе вторую неделю остается без воды".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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