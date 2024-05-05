Иван Гель. Скриншот фото от 31.08.22 из его Telegram-канала https://t.me/glava_ilov_admin

05 мая 2024, 13:29

Глава района в Волгоградской области оспорил отстранение от должности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Гель продолжает исполнять обязанности главы Иловлинского района и обжаловал решение суда об отстранении от должности, заявила местная администрация. Глава района обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Иловлинского района Волгоградской области , 52-летний Александр Переярин погиб от ожогов, полученных во время тушения степного пожара, значительные ожоги получили трое его коллег. 

Глава Иловлинского района Иван Гель продолжает выполнять свои обязанности, сообщила  районная администрация  в своем Telegram-канале.

"Постановление Центрального районного суда города  Волгограда, на которое ссылаются в своих статьях  различные СМИ, не вступило в законную силу. В настоящее время данное постановление суда обжалуется стороной защиты как незаконное и необоснованное. Органы местного самоуправления района и поселений,  иные организации, а также все объекты районной  инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении от 4 мая.

По версии следствия,  Ивана Гель отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены для выполнения  этих функций. Возбуждено дело  об  использовании служебного положения и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России) -  гибелью при тушении пожара Александра Переярина. Сам глава района ранее утверждал, что в возгорании виновен тракторист, который работал без специального оборудования для защиты от искры, сообщила 4 мая "Высота 102".

О том, что главу Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля временно отстранили от должности решением суда Центрального района Волгограда в связи с уголовным делом, сообщило 3 мая V1.

Представитель семьи потерпевших заявил, что решение, которое суд вынес 26 апреля, должно быть исполнено немедленно, но глава района продолжает исполнять должностные полномочия. По  его данным, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2022 года, а обвинение Ивану Гелю предъявлено только 5 апреля 2024 года.

На сайте Центрального районного суда Волгограда на 13.29 мск не содержится информации о вынесенном решении об отстранении от должности Ивана Геля.

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Примечание:

"Жители Волгоградской области пожаловались Путину на отсутствие переправы", "Суд отказался удовлетворить иск мобилизованного жителя Волгоградской области к военкомату", "Станица в Иловлинском районе вторую неделю остается без воды".

Автор: "Кавказский узел"

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