Участники схода в Иловле выступили за прозрачные выборы главы района

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Жители поселка Иловля на сходе записали видеообращение к председателю Следкома с жалобой на непрозрачность выборов главы района. Активисты, инициировавшие сход, столкнулись с давлением силовиков.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен в превышении полномочий. По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин, значительные ожоги получили трое его коллег. Суд отстранил Геля от должности, но он, по данным на май, продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В сентябре дело поступило в суд.

Сход в районном поселке Иловля на площади у памятника Ленину начался сегодня в 15 мск. Из-за того, что полицейские провели на днях с активистами «профилактические беседы», на сход пришли 14 человек вместо ожидаемых 50. К участникам акции подошли два неизвестных молодых человека и предложили снять на видеокамеру обращение граждан, пообещав передать видеозапись организаторам акции, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» участница схода Анастасия Богомолова.

Одна из активисток зачитала коллективное обращение жителей Иловли к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Авторы обращения указали, что полномочия главы района Ивана Геля закончились 4 ноября, но никакой информации о его переизбрании или переназначении жителям в установленные сроки не донесли через местные СМИ и сайт районной администрации. Доверием жителей Гель не пользуется. Более того, 2 декабря в районном суде состоится судебное заседание по уголовному делу, заявили жители.

Сход продлился не более 30 минут. По периметру площадки дежурили полицейские. Машина ДПС стояла в ста метрах от протестующих. Задержаний не было, после прочтения обращения и обмена мнениями участники схода разошлись.

Собираемся записать еще одно обращение - к прокурору

«Человек, который снимал обращение, пообещал скинуть нам запись. Мы дали ему наши телефоны. Но он ушел куда-то и пропал. Похоже, нас просто обманули. Надо было самим снимать. Но на днях мы собираемся записать еще одно обращение - к прокурору области», - сказала Анастасия Богомолова.

Она пояснила, что в начале ноября передала в администрацию Иловли заявление о проведении схода 10 ноября. Она показала ответ на ее заявление, датированный 7 ноября и подписанный главой Иловлинского городского поселения С.А. Пушкиным. Чиновник сообщил Богомоловой о том, что администрация не согласовывает сход по причинам несоблюдения заявителем сроков и правил подачи заявления.

После этого к активистам стали приходить полицейские

«После этого к активистам стали приходить полицейские с профилактическими беседами. Мне несколько раз звонил оперуполномоченный […] и еще один силовик, не знаю из какого подразделения. Хотели со мной встретиться, узнать адрес, где я живу. Я отказалась от встреч и не назвала свой адрес», - рассказала Анастасия Богомолова.

Женщина сообщила, что она мать-одиночка и проживает в Иловле. Сейчас она находится в декретном отпуске, так как у нее недавно родилась дочь. Старшая дочь сейчас живет в хуторе у бабушки, там же она ходит в школу. Анастасия сообщила, что после звонков полицейских ей позвонила классный руководитель дочери и тоже пыталась узнать иловлинский адрес Анастасии. «Мне сообщили, что мною интересовалась заместитель главы района и чиновники из опеки», - сказала активистка, не назвав источник этой информации.

Если Бастрыкин и облпрокурор нас не услышат, будем к Путину обращаться

Информацию о том, что к инициаторам схода приходили полицейские, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" другая участница схода, попросившая не публиковать ее имя. "Гель давно дискредитировал себя как глава района. А его хотят протащить опять во власть. Делают это секретно, зная возмущение местного населения. Если Бастрыкин и облпрокурор нас не услышат, будем к Путину обращаться", - сказала она.

По ее словам, причины недовольства жителей главой района - «признаки коррупционной составляющей в его работе с фермерами», гибель человека во время тушения ландшафтного пожара, бездействие в профилактике межэтнических конфликтов в Иловле. Также женщина отметила, что за 15 лет работы Геля главой района ситуация в регионе ухудшилась: обострились межэтнические конфликты, появилось недовольство у фермеров, которые считают, что при поддержке чиновников в районе проходят рейдерские земельные процессы. Также она заявила, что Гель не прислушивается к мнению граждан и "в районе отсутствует гласность". При этом женщина отметила, что серьезных конфликтов с другими этническими группами в Иловле нет - "проблемы только с цыганской общиной". "Мы обращались к властям уже не раз. Реакции деятельной нет. Ни ответа ни привета", - возмутилась участница схода.

На сайте районной администрации, по состоянию на 18.49 мск, не опубликована информация о прошедшем сходе и перевыборах главы района. Главой района указан Иван Гель.

Согласно статье 36 («Глава муниципального района») Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ №131-ФЗ, глава района может прийти к власти разными путями: его могут избрать на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо сходом граждан, рассказал юрист Сергей Иващенко.

«В Иловлинском районе, скорее всего, действует первый способ выборов, так как никакого схода граждан там не проводилось. В этом случае население должно было быть предупреждено о дате и месте проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Так как этого не было — речь идет о нарушении закона и об отсутствии гласности», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Иващенко.

Юрист также отметил, что в конкурсе на должность главы района по закону должно участвовать не менее двух кандидатов. «Так как доступной информации о конкурсе и о кандидатах нет (я просмотрел сайты местной администрации и СМИ), а также нет возможности ознакомиться с Уставом района, в котором должны быть прописаны ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы района более определенного Уставом количества сроков, сказать прямо о допущенных нарушениях закона я не могу. Пока фиксируется точно только отсутствие гласности в выборном процессе. Сделать однозначные выводы может прокуратура, куда я и советую незамедлительно обратиться инициативной группе активистов», - сказал юрист.

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