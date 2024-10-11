Силовики запретили жителям Иловли публиковать видео конфликта цыган и полиции

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В райцентре Иловля Волгоградской области зафиксирован случай нападения на полицейских, отчитались силовики. Межэтническая напряженность в поселке сохраняется, местные власти не принимают мер, а силовики потребовали не публиковать видео конфликта в соцсетях, заявили местные жители

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с цыганской семьей, которая поселилась в соседнем доме, купив дом в ипотеку. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей Иловля, после встречи с властями и силовиками, принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью. 18 августа активисты заявили о неспособности волгоградских властей предотвратить межэтнические конфликты. 20 августа председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, возбужденного после конфликта членов цыганской общины с местным жителем.

10 октября в поселке Иловля Волгоградской области было совершено очередное нападение на сотрудников ДПС. 11 октября в соцсетях пресс-служба регионального управления МВД разместила информацию об инциденте. Сотрудники ДПС остановили в Иловле автомобиль «ВАЗ-2111» и попытались провести освидетельствование 35-летнего водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

"Во время оформления административных материалов водитель и вышедшие из дома его двое родственников стали препятствовать работе сотрудников полиции, в том числе вели себя агрессивно и применили силу в отношении стражей порядка. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения злоумышленники не реагировали. Полицейскими они были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел", - сообщила пресс-служба ГУ МВД.

В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По местам жительства задержанных прошли обыски, "в ходе которых также обнаружены и изъяты два незарегистрированных охотничьих ружья", указано в сообщении.

Пресс-служба регионального управления следственного комитета 11 октября сообщила, что в отношении трех задержанных проводятся следственные действия. Иловлинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР возбудил уголовное дело по статье и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - сообщают сотрудники пресс-службы следственного комитета.

11 октября корреспондент «Кавказского узла» узнал у местных жителей подробности вчерашнего инцидента. Все опрошенные заявили, что нападение на полицейских совершили представители местной цыганской общины. Произошло это во время свадьбы. После нападения на полицейских жители видели на улицах Иловли сотрудников полиции, но сегодня нарядов полиции в поселке нет. Проверки на дорогах сотрудники ДПС проводят в обычном режиме.

"Все извинения цыганских авторитетов после нападения на полицейских во время конфликта цыган с многодетной семьей Зазулиных, все заверения их, что больше этого не повторится, оказались пшиком. При этом полиция реагирует только на случаи, когда на них нападают, а когда люди сообщают об угрозах со стороны цыган и о конфликтах с ними — власти не реагируют и, наоборот, пытаются это дело замять, людям рты заткнуть", - сказал на правах анонимности местный житель.

"С цыганами все как и с остальными народами у нас. Трезвый — нормальный. Пьяный — буйный и слов не понимает. Вчера свадьба была. Понятно, они там пьяные садятся за руль и создают опасные ситуации для прохожих. Авторитеты на своих никак не влияют. Да те (рядовые члены диаспоры), своих старших и не слушают. А старшие их проступки часто поощряют и подначивают даже. Ну вот так у них заведено. Как с ними диалог вести?", - сказала Светлана.

Женщина рассказала, что местные жители снимали вчерашний инцидент на свои телефоны. Видеозаписи выкладывали в соцсетях. Одну из записей она прокомментировала. На ней видно, как некая женщина задает вопросы полицейскому и стоящему рядом с ним главе района Ивану Гелю. У домов полицейские проводят некие действия. И силовики, и чиновник на видео утверждают, что ничего необычного не происходит. Затем Гель требует от женщины выключить телефон.

"Ночью полицейские у нас по адресам проехались, требовали, чтобы люди не размещали видеозаписи в соцсетях. Говорили, что все они (граждане) не так понимают, мол, никакого конфликта нет", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Зазулин.

Мужчина сообщил журналисту, что после нападения на его домовладение в ночь с 7 на 8 августа конфликт с соседней цыганской семьей и общиной "не обострился".

Еще один житель района счел, что ответственность за ситуацию лежит на силовиках. "Почему-то все шишки падают на главу района Ивана Степановича Геля. А он какие инструменты воздействия на диаспоры имеет? Это исполнительная да еще и районная власть. Заводят уголовные и административные дела, как известно, у нас другие органы. Реальные инструменты есть у губернатора. Но не на этом уровне. Да, он (Гель) провел встречу с авторитетами диаспор. И все, дальше он не может на них влиять. Цыганский барон ему прямо заявил на совещании — наши дети не могут заканчивать 9 классов, так как они женятся и выходят замуж в 12-13 лет. Ну вот традиция у них такая, которая идет поперек уголовного кодекса. И все. На этом профилактика и закончилась. Не Гель должен переживать за конфликт, а полиция, прокуратура и отдел по делам несовершеннолетних», - сказал житель района Евгений Фролов.

В администрации Иловлинского района отказались комментировать ситуацию. Сотрудник, не пожелавший представиться, заявил корреспонденту, что никакого межэтнического конфликта в Иловле нет, все инциденты "носят бытовой характер и решаются мировыми соглашениями".

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