17:45, 8 октября 2025

Суд отправил дело Ивана Геля на новое рассмотрение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд удовлетворил апелляции прокуратуры и потерпевших на решение Иловлинского райсуда отправить дело главы этого же района Ивана Геля в прокуратуру. Дело о превышении полномочий из-за гибели в степном пожаре подчиненного Геля возвращено в суд первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. 7 августа суд принял решение вернуть дело в прокуратуру.

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляции на решение Иловлинского районного суда о возвращении дела главы района Ивана Геля прокурору для устранения препятствий, мешающих его рассмотрению по существу. Решение по жалобе прокурора и представителей потерпевшей стороны оглашено вечером 8 октября, информирует издание V1.ru.

Рассмотрев апелляции, суд вынес решение их удовлетворить. Постановление суда первой инстанции отменено. Дело направлено на новое рассмотрение. Дата первого заседания по новому делу пока не определена, уточняет издание.

Ранее родные погибшего в пожаре Александра Переярина и представитель обвинения не согласились с решением судьи Иловлинского районного суда Андрея Кузнецова, который вернул дело главы района в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть недоработки, которые делают невозможным рассмотрение дела в суде, информирует издание 102.ru

При этом участников судебного процесса  поразило, что к такому выводу судья пришел, уже удалившись в совещательную комнату, после нескольких месяцев судебного расследования с вызовом свидетелей, оглашения письменных доказательств и выполнения других процессуальных действий. В частности, представитель потерпевших Юрий Букаев отмечал, что над обвинительным заключением еще до передачи дела в суд была проделана большая совместная работа следствия и прокуратуры, а все замечания были устранены, добавляет издание.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
