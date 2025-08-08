×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:57, 8 августа 2025

Суд не стал выносить приговор главе района в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело главы Иловлинского района Ивана Геля, обвиняемого в превышении должностных полномочий, что привело к гибели при тушении пожара сотрудника администрации района, возвращено в прокуратуру, хотя ожидался приговор. Гель отказался от последнего слова и не попросил прощения у родных погибшего.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. В сентябре 2024 года дело поступило в суд. На заседании 1 августа прокурор запросил для него шесть лет колонии

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

Cудья не стал выносить сегодня приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю и вернул дело в прокуратуру в порядке ст. 237 УК РФ, которая предусматривает для этого несколько оснований. В частности, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовного кодекса или, например, если обвиняемому  при ознакомлении  с материалами уголовного дела не были разъяснены права, предусмотренные частью пятой статьи 217 настоящего Кодекса и т.д., сообщила "Высота 102".

На судебном заседании подсудимый должен был сказать последнее слово, но отказался от него. Прощения у родных погибшего он так и не попросил, сообщило V1.

"Сторона обвинения считала, что вина Ивана Геля полностью доказана. Каких-либо шероховатостей и недоказанных моментов мы не видели. Сторона защиты наоборот настаивала, что Иван Гель не виноват ни в чем. С одной стороны — осудить, с другой стороны — оправдать. Судья поступил интересно. Обычно в порядке 237 УПК РФ уголовные дела возвращаются чуть ли не на предварительных слушаниях, в самом начале процесса. У нас получилось что? Мы прошли весь процесс, изучили все письменные доказательства, допросили всех свидетелей, сегодня было последнее слово подсудимого. Судья ушел, сказав, что приговор ориентировочно будет через час. И вот вышел с таким определением", - рассказал изданию представитель потерпевших Юрий Букаев.

Напомним, 17 ноября 2024 года жители поселка Иловля в обращении к генпрокурору и начальнику управления президента по внутренней политике заявили, что Иван Гель незаконно находится на посту, так как его полномочия истекли 4 ноября. Районные власти сообщили, что кандидаты на должность будут отобраны конкурсной комиссией, а выберут его депутаты районной думы. Это вошло в противоречие с уставом района, согласно которому глава избирается всеобщим голосованием граждан.

Ранее жители Иловли провели сход, на котором записали видеообращение к председателю Следкома с жалобой на непрозрачность выборов главы района. Они указали, что срок полномочий главы района истек, но жителям не донесли должным образом и в установленные сроки никакой информации о его переизбрании или переназначении.

Местные жители считают, что "за Иваном Гелем стоят большие люди на федеральном и областном уровне", сказал в декабре 2024 года "Кавказскому узлу" житель района Евгений Фролов. "Надеемся, что суд признает его виновным в гибели человека на пожаре - и тогда его пребывание на посту главы района будет просто вопиюще незаконным. Ждем приговора суда, так как на депутатов районной думы надежды нет", - сказал он.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:50, 7 августа 2025
Минобороны сообщило об атаках беспилотников в трех регионах ЮФО
04:55, 7 августа 2025
Следствие добавило Серенко обвинение в распространении порнографии
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
02:57, 7 августа 2025
Жители Суровикино сообщили об атаке БПЛА
Военные на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:20, 6 августа 2025
Четыре бойца из Волгоградской области убиты в военной операции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Дом на улице Татищева, 10. Скриншот фото из Telegram-канала пресс-службы губернатора Астраханской области от 07.08.25, https://t.me/governorspressoffice/24955
07 августа 2025, 21:02
Жильцы подъезда многоэтажки в Астрахани эвакуированы из-за угрозы обрушения

Спорткомплекс после атаки БПЛА. Фото: https://www.change.org
07 августа 2025, 17:22
Жители Таганрога попросили помощи в связи с разрушением БПЛА спорткомплекса

Очередь из машин на Крымском мосту. Фото: официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
07 августа 2025, 11:36
Очереди из машин выстроились к Крымскому мосту

Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше