Суд не стал выносить приговор главе района в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело главы Иловлинского района Ивана Геля, обвиняемого в превышении должностных полномочий, что привело к гибели при тушении пожара сотрудника администрации района, возвращено в прокуратуру, хотя ожидался приговор. Гель отказался от последнего слова и не попросил прощения у родных погибшего.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. В сентябре 2024 года дело поступило в суд. На заседании 1 августа прокурор запросил для него шесть лет колонии

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

Cудья не стал выносить сегодня приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю и вернул дело в прокуратуру в порядке ст. 237 УК РФ, которая предусматривает для этого несколько оснований. В частности, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовного кодекса или, например, если обвиняемому при ознакомлении с материалами уголовного дела не были разъяснены права, предусмотренные частью пятой статьи 217 настоящего Кодекса и т.д., сообщила "Высота 102".

На судебном заседании подсудимый должен был сказать последнее слово, но отказался от него. Прощения у родных погибшего он так и не попросил, сообщило V1.

"Сторона обвинения считала, что вина Ивана Геля полностью доказана. Каких-либо шероховатостей и недоказанных моментов мы не видели. Сторона защиты наоборот настаивала, что Иван Гель не виноват ни в чем. С одной стороны — осудить, с другой стороны — оправдать. Судья поступил интересно. Обычно в порядке 237 УПК РФ уголовные дела возвращаются чуть ли не на предварительных слушаниях, в самом начале процесса. У нас получилось что? Мы прошли весь процесс, изучили все письменные доказательства, допросили всех свидетелей, сегодня было последнее слово подсудимого. Судья ушел, сказав, что приговор ориентировочно будет через час. И вот вышел с таким определением", - рассказал изданию представитель потерпевших Юрий Букаев.

Напомним, 17 ноября 2024 года жители поселка Иловля в обращении к генпрокурору и начальнику управления президента по внутренней политике заявили, что Иван Гель незаконно находится на посту, так как его полномочия истекли 4 ноября. Районные власти сообщили, что кандидаты на должность будут отобраны конкурсной комиссией, а выберут его депутаты районной думы. Это вошло в противоречие с уставом района, согласно которому глава избирается всеобщим голосованием граждан.

Ранее жители Иловли провели сход, на котором записали видеообращение к председателю Следкома с жалобой на непрозрачность выборов главы района. Они указали, что срок полномочий главы района истек, но жителям не донесли должным образом и в установленные сроки никакой информации о его переизбрании или переназначении.

Местные жители считают, что "за Иваном Гелем стоят большие люди на федеральном и областном уровне", сказал в декабре 2024 года "Кавказскому узлу" житель района Евгений Фролов. "Надеемся, что суд признает его виновным в гибели человека на пожаре - и тогда его пребывание на посту главы района будет просто вопиюще незаконным. Ждем приговора суда, так как на депутатов районной думы надежды нет", - сказал он.