Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Попов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1666 бойцов из Волгоградской области.

Денис Попов убит в зоне военной операции, сообщила администрация Николаевского района. Он родился 4 ноября 2003 года.По окончании школы пошёл учиться на сварщика в Николаевское профессиональное училище №44. Хотел получить профессию крановщика В мае 2024 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. Один раз был ранен. Лечился в госпитале, затем вернулся в зону СВО. 15 августа 2024 года убит в зоне СВО, посмертно награжден орденом Мужества.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.