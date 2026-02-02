Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Лытов из Дубовского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1658 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1657 бойцов из Волгоградской области.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В военной операции убит Сергей Лытов из Дубовского района, сообщило 1 февраля издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"Похороны прошли накануне, 31 января, в селе Песковатка", - говорится в сообщении. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1658 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Дубовского района стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Эдгар Григорян.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Он был командиром, многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.