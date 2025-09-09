×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
10:31, 9 сентября 2025

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдгар Григорян из Дубовского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1326 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 8 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1325 бойцов из Волгоградской области.

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53 07.09.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Не менее 3658 бойцов из СКФО и 3698 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В Дубовском районе Волгоградской области прошло прощание с бойцом Эдгаром Григоряном, убитым в военной операции на Украине, сообщает волгоградское агентство "Городские вести", учредителем которого значится муниципальное учреждение "ИАВ". Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1326 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

