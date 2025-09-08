×

11:55, 8 сентября 2025

Контрактник из Волгоградской области убит в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Апанасенко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1325 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1324 бойцов из Волгоградской области.

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53 07.09.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Не менее 3658 бойцов из СКФО и 3698 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Сегодня в  селе Медведица состоялось прощание с 41-летним местным жителем Сергей Апанасенко. Он служил по контракту, был стрелком— зенитчиком, сообщила в своем телеграм-канале администрация Жирновского муниципального района. Другие биографические детали и дата смерти не сообщаются.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1325 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

