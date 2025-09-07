Семь бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственникам семи военных из Ленинского района, убитых в боевых действиях, переданы государственные награды. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1324 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1317 бойцов из Волгоградской области.

5 сентября были переданы награды родственникам семи жителей Ленинского района Волгоградской области, убитых в военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава района Андрей Денисов.

Согласно публикации, убитые - рядовые Сергей Харченко, Алексей Ким, Антон Дружинин и Александр Карякин, матрос Константин Щербинин, младший сержант Андрей Филиппов и сержант Юрий Пастухов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1324 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

