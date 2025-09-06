Боец из Волгограда убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградец Еремей Сахно убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1317 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1316 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Еремей Сахно, 2003 года рождения, сообщило на своем сайте муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 23 г. Волгограда".

Сахно был воспитанником спортшколы, он имел спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» по самбо и был победителем первенства ЮФО, отмечается в публикации. Каким образом Сахно оказался в зоне боевых действий и при каких обстоятельствах был убит, в сообщении не указано.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1317 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

