Лента новостей
05:18, 6 сентября 2025

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе специальной военной операции убит Владимир Жундов из Кумылженского района. Официально признаны убитыми на Украине не менее 1316 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1315 бойцов из Волгоградской области.

В хуторе Суляевском Кумылженского района похоронили участника специальной военной операции Владимира Жундова, 1977 года рождения. Об этом сообщил глава района Валерий Денисов в своем телеграм-канале 5 сентября.

По словам главы района, Жундов был призван военным комиссариатом Чеченской республики в сентябре 2024 года, служил по контракту, проходил службу в должности стрелка. Убит в июле этого года на запорожском направлении. У него остались жена и две дочери.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1316 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

