Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Шиков убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1675 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1674 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб житель Камышина Денис Шиков, сообщила 9 февраля администрация Камышина в Telegram-канале. Детали биографии и гибели военного администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1675 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 29 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Сергей Янюшкин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не производил выплат в связи с гибелью военнослужащего.