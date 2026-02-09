Житель Ингушетии заподозрен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали 43-летнего жителя села Кантышево за оправдание действий боевиков, убитых в Чечне при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля управление Росгвардии по Северному Кавказу сообщило, что в нескольких районах Ингушетии были задержаны пять местных жителей, которые подозреваются в призывах к осуществлению террористической деятельности.

По версии силовиков, 43-летний безработный житель сельского поселения Кантышево разместил в своем аккаунте в популярном мессенджере ряд комментариев, сообщила сегодня газета "Ингушетия" со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел по республике.

Согласно экспертизе, в этих сообщениях содержится оправдание деятельности ликвидированного члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* и двух его пособников, действовавших в Чечне и нейтрализованных при нападении на силовиков.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признаку публичного оправдания терроризма 1 . В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, информировал "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в начале декабря 2025 года силовики задержали 22-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в оправдании действий участника террористической организации, убитого силовиками в ходе КТО в Карабулаке.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.