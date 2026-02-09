×

22:57, 9 февраля 2026

Уроженец Сочи обвинен в поддержке диверсионной деятельности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Кубани утвердила обвинение по делу уроженца Сочи Евгения Бурсаниди. По версии следствия, он, находясь за пределами России, склонял жителя региона к совершению диверсии на железной дороге.

По данным следствия, с 5 июня по 20 июля 2023 года мужчина находился за пределами страны и через переписку в мессенджере контактировал с жителем Краснодарского края. Он убеждал собеседника совершить взрыв и поджог участка железнодорожного пути рядом с Краснодаром в момент прохождения по нему состава с военной техникой.

Кроме того, речь шла об одном из предприятий региона, где производят комплектующие, с целью нарушить его работу. За выполнение этих действий, как установили следователи, предлагалось вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Обвиняемым проходит 44-летний уроженец Сочи. Его обвиняют в содействии диверсионной деятельности путем склонения и вербовки к совершению взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры , сообщила 9 февраля прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу заочно, уточнило ведомство. Комментариями отобвиняемых или их адвокатов относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Имя обвиняемого в сообщении прокуратуры не названо, но в карточке дела на сайте Краснодарского краевого суда обвиняемым указан Евгений Бурсаниди. Данные Бурсаниди, родившегося в сентябре 1981 году в Сочи, были добавлены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 3 мая 2024 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в списке. 

Бурсаниди - музыкант, основатель и участник рок-группы Carolle, живет в городе Салоники в Греции, указывал в 2024 году Telegram-канал петербургского активиста "Чернильная лента". В медиа Бурсаниди упоминается как лидер движения за независимость Кубани. В конце мая 2024 года он был объявлен в розыск, информировало издание "Голос Кубани". 

"Кавказский узел" также писал, что в Краснодарский краевой суд передано уголовное дело двух жителей Анапского района, обвиняемых в совершении диверсий, государственной измене и отмывании денег. Одному из обвиняемых 24 года, второму - 26 лет.

Автор: "Кавказский узел"

