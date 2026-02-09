Житель Кубани арестован по делу об организации нападения на сотрудника ФСБ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель образовательного учреждения в Динском районе Кубани попал под следствие в процессе поиска исполнителя, готового напасть на силовика за 85 тысяч рублей.

Суд в Краснодарском крае поместил под стражу 32-летнего местного жителя, обвиняемого в планировании нападения на сотрудника силовых структур. Мужчине, который работает в сфере образования, вменяется статья об опасном для жизни и здоровья насилии в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК России предусматривает до десяти лет лишения свободы).

В январе 2026 года у и.о. директора образовательного учреждения в Динском районе возник конфликт с оперативником кубанского управления ФСБ. Конкретные обстоятельства этого конфликта следователи не описывают, лишь утверждая, что "неприязненное отношение" обвиняемого к силовику было обусловлено "служебной деятельностью" последнего.

Согласно версии следствия, обвиняемый спланировал нападение на сотрудника спецслужбы с целью навредить его здоровью и жизни, однако лично участвовать в насилии не хотел, опасаясь, среди прочего, и уголовного преследования. В конце января мужчина попросил знакомого найти исполнителя преступления за денежное вознаграждение в размере 85 тысяч рублей, сообщило сегодня краевое управление Следкома.

О поиске исполнителя для нападения на представителя ФСБ стало известно правоохранительным органам, которые взяли процесс под свой контроль. Заказчику предоставили сфабрикованное видео с якобы пострадавшим оперативником и отчет об исполнении "работы". Когда мужчина передавал исполнителю деньги, его задержали, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

