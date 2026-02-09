×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:20, 9 февраля 2026

Житель Кубани арестован по делу об организации нападения на сотрудника ФСБ

Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель образовательного учреждения в Динском районе Кубани попал под следствие в процессе поиска исполнителя, готового напасть на силовика за 85 тысяч рублей.

Суд в Краснодарском крае поместил под стражу 32-летнего местного жителя, обвиняемого в планировании нападения на сотрудника силовых структур. Мужчине, который работает в сфере образования, вменяется статья об опасном для жизни и здоровья насилии в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК России предусматривает до десяти лет лишения свободы). 

В январе 2026 года у и.о. директора образовательного учреждения в Динском районе возник конфликт с оперативником кубанского управления ФСБ. Конкретные обстоятельства этого конфликта следователи не описывают, лишь утверждая, что "неприязненное отношение" обвиняемого к силовику было обусловлено "служебной деятельностью" последнего. 

Согласно версии следствия, обвиняемый спланировал нападение на сотрудника спецслужбы с целью навредить его здоровью и жизни, однако лично участвовать в насилии не хотел, опасаясь, среди прочего, и уголовного преследования. В конце января мужчина попросил знакомого найти исполнителя преступления за денежное вознаграждение в размере 85 тысяч рублей, сообщило сегодня краевое управление Следкома. 

О поиске исполнителя для нападения на представителя ФСБ стало известно правоохранительным органам, которые взяли процесс под свой контроль. Заказчику предоставили сфабрикованное видео с якобы пострадавшим оперативником и отчет об исполнении "работы". Когда мужчина передавал исполнителю деньги, его задержали, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля силовики в Краснодарском крае рапортовали о предотвращении террористического акта в исправительном учреждении. По версии силовиков, осужденный планировал вооруженное нападение на сотрудников администрации и поджог.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:06, 9 февраля 2026
Беспилотник сбит над территорией Кубани
Уровень воды в реке Херота. Скриншот фото из Telegram-канала Андрея Прошунина от 08.02.26, https://t.me/agproshunin/3439.
18:09, 8 февраля 2026
Подьем воды в сочинской реке обеспокоил пользователей соцсетей
Собранные мешки с мазутом. Скриншот фото штаба "Сети, сито, лопата" от 07.02.26,https://t.me/setisitolopata/2512
16:09, 8 февраля 2026
Волонтеры отчитались о сборе 12 мешков мазута на берегах Кубани
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:09, 8 февраля 2026
Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске
Последствия удара дрона по жилому дому в Новороссийске 3 мая 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/11568
11:16, 8 февраля 2026
Раненная при атаке дронов в Новороссийске выписана из больницы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 февраля 2026, 16:56
Прокуратура добивается уголовного преследования Слепакова*

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 февраля 2026, 11:57
Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html
06 февраля 2026, 15:36
Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Школьница и похититель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше