18:09, 8 февраля 2026

Подьем воды в сочинской реке обеспокоил пользователей соцсетей

Уровень воды в реке Херота. Скриншот фото из Telegram-канала Андрея Прошунина от 08.02.26, https://t.me/agproshunin/3439.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В реке Херота вода поднялась на фоне сильного дождя, возможны подтопления и сходы оползней, проинформировали власти. Пользователи соцсети сочли, что резкий подъем воды связан с неправильной застройкой.

Сегодня днем в Сочи  запустили сирены и экстренное речевое оповещение в связи с подъемом уровня реки Херота в Сочи, сообщил глава муниципалитета Андрей Прошунин. 

"Из берегов река не вышла, на месте находятся спасатели и аварийные службы, ведется постоянный мониторинг. В Сочи продолжается сильный дождь", - сообщил он.

Спасатели начали объезд территории возможного подтопления в Адлерском районе. Они оповещают жителей о мерах безопасности и сохранности имущества через громкоговорители. Предупреждают о необходимости переместить свои автомобили на возвышенность, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Позднее сегодня мэр сообщил, что возле дома №16А по Петрозаводской лице  вода частично зашла на придомовую парковку. У многоквартирного дома №26/5 есть вероятность дальнейшей активизации оползневого процесса, здесь находится техника на случай подвижки грунта, проинформировал он, отметив, что интнсивноть дождя уменьшается.

Пользователи Telegram-канала "Краснодар Телетайп", на который подписано более 136 тысяч человек, связали подъем воды с недоработками властей. 

"Если бы русло регулярно чистили, не было бы подъема", - пишет Наталья.

"Из-за неграмотной застройки скоро дождями и селями половину Сочи смоет в море", - прокомментировал А.И.

Как писал "Кавказский узел", жители многоэтажки в сочинском микрорайоне Бытха высказали опасения за свою безопасность после того, как оползень сошел вблизи их дома. Пользователи Telegram сочли опасения жильцов обоснованными, а представитель властей заявил, что угрозы дому нет.

В октябре 2020 года на склоне горы Бытха началось строительство 23 многоэтажек. Жители микрорайона Бытха провели сход, на котором выступили против застройки оползневого склона, указав, что строительство угрожает жизни людей. Они написали обращение к Путину с просьбой объявить мораторий на застройку склонов Бытхи. В феврале 2021 года на склоне горы Бытха сошел оползень. Ученые и активисты поддержали мнение местных жителей о том, что оползень сошел в связи с застройкой склона горы. Обращения к чиновникам с требованиями остановить строительство остаются без ответа, пожаловались сочинцы, которые опасаются, что новый оползень повредит их дома.

Автор: "Кавказский узел"

