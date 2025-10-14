Сход оползня около многоквартирного дома встревожил жителей Сочи

Жители микрорайона Бытха в Сочи высказали опасения за свою безопасность после того, как оползень сошел вблизи их многоквартирного дома. Пользователи Telegram сочли опасения жильцов обоснованными, а представитель властей заявил, что угрозы дому нет.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года на склоне горы Бытха началось строительство 23 многоэтажек. Жители микрорайона Бытха провели сход, на котором выступили против застройки оползневого склона, указав, что строительство угрожает жизням людей. Они написали обращение Путину с просьбой объявить мораторий на застройку склонов Бытхи.

В феврале 2021 года на склоне горы Бытха сошел оползень. Ученые и активисты поддержали мнение местных жетелей о том, что оползень сошел в связи с застройкой склона горы. Обращения к чиновникам с требованиями остановить строительство остаются без ответа, пожаловались сочинцы, которые опасаются, что новый оползень повредит их дома.

В сочинском микрорайоне Бытха на улице Амбровой произошел оползень, сообщил 12 октября телеграм-канал "Типичный Сочи" (28,4 тысячи подписчиков), на публикацию которого обратило внимание издание "Юга.ру".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого виден обрыв, образовавшийся на месте оползня вблизи жилых домов. "Метра на три точно [сполз грунт]", - комментирует за кадром мужчина, снимающий видео. В кадре видны сломанные деревья и куски разрушенного дорожного покрытия. По мнению жителей, "строительные работы, ведущиеся на северном склоне, спровоцировали оползневые процессы, которые напрямую угрожают безопасности их многоквартирного дома", говорится в публикации.

В результате оползня обрушилась придомовая территория, в частности, парковка для автомобилей. "По словам жильцов, они неоднократно предупреждали о возможных последствиях строительства на сложном рельефе, однако их опасения были проигнорированы... Жители утверждают, что обращения в городские и районные администрации на данный момент не принесли никаких результатов, и они остаются один на один со своей проблемой", - сообщили авторы публикации.

Северный склон Бытхи является оползневым. Но это упорно игнорируется

По состоянию на 10.55 мск 14 октября, под публикацией размещено 11 комментариев. Авторы некоторых из них разделили опасения жильцов. "Давно известно, что северный склон Бытхи является оползневым. Но это упорно игнорируется", - написала, в частности, Marg@rita.

"Дом расположен в пяти метрах от провала. Стройка не прекращается", - указал Сочинец. "А раньше этот склон был садом и так же потихонечку полз к Бзугу. Ничего не меняется", - высказал мнение Душнила.

"Вот росли там деревья, и ничего не ползло", - заметил А. "Так они для этого и росли", - ответил An-Ya.

"Люди стараются, как могут, придать огласке. Но все знали, что этот склон оползневой. Вопрос времени", - написала Хамка. "Это только начало", - предположила Tatyana.

"Если провести прямую от речки, которая так и течёт у МФЦ на дороге, то дальше идёт как раз тротуар, который уже довольно давно сполз примерно на метр вниз, ну а далее как раз и Амбровая идет, все как и должно быть, а верх все утяжеляют и утяжеляют домами. И когда это все сложится, лишь вопрос времени!" – заявила Марина Амосова.

В обсуждении принял участие представитель муниципального центра управления Сочи. "По информации сотрудников администрации Хостинского района, язык оползня проходит более, чем в 10 метрах от МКД, по южной стороне, угрозы не представляет, объект взят на мониторинг", - сообщил он.

До 2003 года никто не имел права даже кол вбить в землю без заключения геологов

В Сочи 80% земель составляют оползневые участки, и на них специально высаживали деревья, чтобы они своими корнями удерживали оползневые склоны, рассказала в июне 2024 года "Кавказскому узлу" бывший ведущий геолог Сочи из управления "Кубаньгеологии" Надежда Васильева.

"В Сочи вплоть до 2003 года никто не имел права даже кол вбить в землю без заключения геологов, потому что город Сочи является городом-оползнем. В СССР градостроительство велось по научным изысканиям с изучением грунтов геологами. Были карты, где обозначалось, где строить можно трех-пятиэтажные дома, в редких случаях - дома до 12 этажей, а где строить категорически нельзя, так как это опасно для жизни. В Сочи особенные, очень нестабильные грунты... Где-то с 2007 года у нашей организации перестали спрашивать разрешения на стройки, а стали строить где попало", - рассказала специалист.