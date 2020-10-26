Жители Бытхи провели сход против застройки склона горы многоэтажками

26 октября 2020, 02:19

Более пятидесяти жителей сочинского микрорайона Бытха провели сход, на котором выступили против строительства многоэтажных домов на оползневом склоне горы. По их словам, строительство угрожает жизни людей. Они написали обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой объявить мораторий на застройку склонов Бытхи.

Как писал "Кавказский узел", на северном склоне горы Бытха началось строительство 23 многоэтажек. Местные жители выступают категорически против строительства, так как в микрорайоне уже не хватает мест в школах и детских садах, инженерные сети не выдерживают нагрузку, вырубаются зеленые насаждения.

Сообщение от жителей микрорайона Бытха в Сочи, в котором они жалуются на "варварские стройки", поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 октября. "Мы, старожилы Бытхи, возмущены начавшейся варварской застройкой Северного склона Бытхи от домов по улице Ясногорская до домов по улице Амбровая. Под угрозой оползня оказались порядка пяти тысяч человек", – написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

25 октября более полусотни жителей микрорайона Бытха собрались на спортивной площадке возле дома №6 по улице Ясногорская, чтобы обсудить строительство 20 многоэтажных домов на склоне горы, передает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на сходе.

"Собраться нас вынудили застройщики, которые прямо под окнами нашего дома 15 по улице Ясногорская развернули грандиозные работы на оползневом участке с уничтожением опорной стены нашего дома. Эта стена держит не только наш дом, но и весь оползневой склон. Но неизвестные с отбойными молотками стали рушить нашу опорную стену, выпилили все деревья на склоне… Нам с балконов видно, как хлынула вода на место спиленных растений, и рабочие стали ковшами экскаваторов заваливать воду землей. Но вода все равно бьет из-под земли и прибывает все сильнее. Свои работы неизвестные, которые не представляются, проводят даже без геологии почв, хотя мы им многократно говорили, что тут почвы очень опасные", – рассказал местный житель Евгений.

Местный житель, инженер-строитель с полувековым стажем, который в советское время возглавлял управление по госконтролю за строительством, Валерий Шмураткин рассказал участникам схода, что стоял у истоков строительства микрорайона Бытха. "Это очень сложный с позиции сейсмики, гидрологии и оползневых процессов район Сочи. Ранее Бытха была местом поселения убыхов и считалась святой горой. Ее склоны держались и укреплялись за счет зеленых насаждений. В советское время микрорайон застраивался очень грамотно, и опасные участки не были затронуты. После развала СССР начался хаос. Градостроительные нормы и правила перестали соблюдаться. Это может привести к трагедии. Стройку развернули без учета сейсмо-, гидро- и оползневых характеристик. Нам говорят о какой-то частной экспертизе, но ее никто не показывал, и есть ли она - никто не знает. Но тут нужна не частная, а только коллегиальная госэкспертиза с ответственными лицами, которые ее подписывают. И не просто госэкспертиза, а еще комплексная экспертиза специалистов в области сейсмики, гидрологии и оползневых процессов. Но ничего не делается. А это реальная угроза жизни людей", – считает Шмураткин.

Инженер-геолог на пенсии Любовь Левадняя рассказала, как после развала СССР закрылось предприятие, где она работала, как уничтожались бесценные архивные документы, касающиеся оползневых зон Сочи, запрещенных к застройке. "В начале 80-х мне была выдана квартира на Бытхе, и мне известно, что здесь масса языков оползней, масса подземных вод, совершенно пустые породы. На Бытхе даже провалился под землю многоквартирный дом, было разрушено здание полиции, потому что зоны здесь очень опасные. Было запрещено строительство канатной дороги, именно потому, что оползни и сейсмика не позволяли этого делать. Все, что было можно построить, построили в советское время по плану. Но с развалом СССР стали точечно застраивать Бытху, рубить деревья. Это делают люди безграмотные и жадные, которые ничего не понимают в научном подходе к городу. Их интересует быстрый доход и прибыль от любой стройки", – считает Левадняя.

Она также отметила, что Бытха всегда была "легкими города" благодаря растительности, но сейчас деревья здесь вырубаются ради коммерции.

Участники схода подписали обращение "по поводу бесконтрольной и беспорядочной застройки района Бытха" к президенту России Владимиру Путину (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла") "Наш район расположен на горе, возвышающейся над морем, на высоте 300 метров между двумя реками Мацеста и Бзугу. Жилая застройка Бытхи – это дома 60-80-х годов прошлого века. За последние пятьдесят лет на территории Бытхи не построено ни одного образовательного, социального, культурного или спортивного объекта. Наши дети учатся во вторую смену, начиная со второго класса, группы в детских садах переполнены, действующая поликлиника для взрослых размещена в старом двухэтажном здании 1936 года постройки и уже давно не удовлетворяет потребности возросшего населения. Количество проживающих давно превысило 20 тысяч человек, а в курортный сезон гораздо больше", – написали, в частности, авторы обращения.

Они посетовали, что местные и краевые органы власти не обращают внимания на жалобы жителей Бытхи "по поводу бесконтрольной застройки оползневых и обводненных земельных участков".

Авторы обращения потребовали "ввести мораторий на строительство объектов на оползневых и обводненных участках горы Бытхи, создать комиссию по фактам передачи в безвозмездное пользование администрацией города Сочи земель, находящихся в зонах рекреационного назначения, зонах охраны природных территорий минимум за последние пять лет для выявления нарушений в области природоохранного, земельного, градостроительного законодательства".

Какими-либо комментариями от представителей властей Сочи относительно выданных разрешений на строительство многоэтажек на склоне Бытхи, а также экспертных заключений, допускающих застройку оползневых участков, "Кавказский узел" пока не располагает.