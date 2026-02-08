Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Новороссийска во второй раз за сутки объявил об угрозе атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны отчиталось о шести беспилотниках, сбитых за ночь над акваторией Черного моря. При этом в Новороссийске ночью была объявлена угроза воздушной атаки.

Второе за сутки объявление об угрозе воздушной атаки глава Новороссийска Андрей Кравченко сделал в 13.46 мск в своем телеграм-канале. "На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал он.

Как и ночью, глава города дал рекомендации жителям и гостям Новороссийска. "При включении сирен - сигнала "Внимание всем": если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!" - говорится в обращении.

По состоянию на 14.58 мск, под публикациями чиновника не опубликовано ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии в телеграм-канале отключена.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

3 мая 2025 года в Новороссийске в результате атаки беспилотников были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них получили травмы четыре члена одной семьи – мужчина, женщина и двое детей, приехавшие из Ростова-на-Дону в гости к родственникам на майские праздники.

Лишь спустя девять месяцев жительница Ростова-на-Дону, получившая тяжелые ранения в тот день, была выписана из стационара на амбулаторное лечение. По данным врачей, она более 190 суток провела на аппарате искусственной вентиляции легких.