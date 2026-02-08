Шесть беспилотников сбиты над Черным морем
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минобороны отчиталось о шести беспилотниках, сбитых за ночь над акваторией Черного моря. Угроза воздушной атаки была объявлена ночью в Новороссийске.
Как писал "Кавказский узел", 28 января в Северском районе Кубани в результате атаки БПЛА были повреждены четыре частных дома: два в хуторе Свободном и два в станице Северской. Раненых нет, сообщили краевые власти.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника, в том числе шесть над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, остальные дроны сбиты в Брянской, Калужской и Курской областях.
В Новороссийске минувшей ночью были включены сирены системы оповещения из-за атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.
Об атаке БПЛА сообщил в 00.15 мск в своем телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. "В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не находитесь на открытом пространстве около моря", - написал он.
Об отмене сигнала глава города сообщил в 01.11 мск. "Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!" – говорится в публикации. Обращаясь к горожанам, чиновник также напомнил о запрете снимать и публиковать в соцсетях фото и видео отражения атаки.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Напомним, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.
Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.
