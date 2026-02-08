×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
11:16, 8 февраля 2026

Раненная при атаке дронов в Новороссийске выписана из больницы

Последствия удара дрона по жилому дому в Новороссийске 3 мая 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/11568

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Ростова-на-Дону, получившая тяжелые ранения при атаке беспилотников на Новороссийск в мае 2025 года, выписана из стационара после девятимесячного лечения.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая 2025 года в Новороссийске в результате атаки беспилотников были повреждены жилые дома. В одном из них получили травмы четыре члена одной семьи – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте.

Четыре человека, получившие ранения в квартире при атаке дрона, - это семья из Ростова-на-Дону, поехавшая "погостить к родственникам на майские в Новороссийск", сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Раненых супругов перевезли в Краснодар. 26 мая женщина еще оставалась в тяжелом состоянии в реанимации, ее супруг также находился в краснодарской больнице.

Жительницу Ростова-на-Дону, пострадавшую при атаке беспилотников в Новороссийске 3 мая 2025 года, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ростовской области.

42-летняя пациентка находилась в больнице скорой помощи в Ростове-на-Дону, она более 190 суток провела на аппарате искусственной вентиляции легких, говорится в публикации в телеграм-канале министерства. "Сегодня она дышит самостоятельно, находится в сознании и может общаться с близкими", - отчитались врачи.

Впереди – этап длительной реабилитации

Женщину и ее супруга ранее перевезли в Ростов-на-Дону из Краснодара, отмечается в сообщении. "У пациентки была диагностирована тяжелейшая минно-взрывная комбинированная травма, множественные переломы и ожоги, потребовавшие пересадки кожи. […] Впереди – этап длительной реабилитации. Женщина выписана под амбулаторное наблюдение и направлена для дальнейшей реабилитации", - сообщил Минздрав.

Напомним, после атаки в Новороссийске власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.

В сентябре 2025 года жительница одного из домов рассказала, что уже почти полгода живет с детьми в квартире с отсутствующей стеной. "Пять месяцев это все длится, два месяца администрация смету считала. То есть три месяца подрядчик есть. Живу с ребенком 13 лет в такой квартире аварийного состояния. Мне кажется, что вообще нельзя так нам жить: а вдруг выпадет моя дочка?" - пожаловалась она.

Отметим, что 24 сентября 2025 года после очередной атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Автор: "Кавказский узел"

