×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:52, 27 мая 2025

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске ростовчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Ростова-на-Дону, которая пострадала при атаке беспилотников на Новороссийск, до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации, ее супруг также в больнице.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре члена одной семьи из Ростовской области – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. 4 мая стало известно, что двоих членов семьи перевезли в Краснодар.

Власти города объявили режим ЧС. По их данным, более чем в 90 квартирах повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены.

Жительница Ростова-на-Дону, пострадавшая при атаке беспилотников в Новороссийские 3 мая, остается в реанимации, пишет 26 мая "Коммерсант" со ссылкой на ее супруга Романа.

По словам мужчины, жена находится в тяжелом состоянии в Краснодаре, дети - в Ростове-на-Дону, с ними все хорошо. Сам он также находится в больнице в Краснодаре, его левый глаз не видит, правое ухо с разорванной барабанной перепонкой. Восстановлением он будет заниматься уже в Ростове-на-Дону.

Роман также сообщил, что ростовские власти с ними связывались, обещали рассмотреть вопрос о выделении материальной помощи. До сих пор же ни ростовские, ни краснодарские чиновники никакой финансовой поддержки не оказывали.

Напомним, Ростовская область 3 мая также подверглась атаке дронов. Там в поселке Целина в результате загорелись крыши двух домов. Пять человек, эвакуированные из дома с загоревшейся крышей, разместились у родственников.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Девушка пытается поймать связь. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
05:53, 9 мая 2025
Ограничения связи в праздничные дни затронули юг России
03:50, 4 мая 2025
Дело судьи из Ростова-на-Дону Коблевой передано на рассмотрение в Краснодар
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Беспилотник, застрявший в бельевых веревках одного из домов в Аксае Ростовской области. Скриншот из поста телеграм-канала "Краснодар ЧП Краснодар Кубань и юг России" https://t.me/chpyug/4693
09:47, 9 апреля 2025
Более сотни беспилотников перехвачено над южными регионами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/
26 мая 2025, 12:57
Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Аскер Сохт. Фото: https://aheku.net/news/culture/6284
26 мая 2025, 10:57
Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе

Обрушение моста в селе Кунки. Фото: Следственный комитет России
23 мая 2025, 14:43
Следствие сочло обрушение моста в Дагестане результатом халатности чиновников

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше