Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске ростовчан

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Жительница Ростова-на-Дону, которая пострадала при атаке беспилотников на Новороссийск, до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации, ее супруг также в больнице.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в Новороссийске были повреждены многоквартирные жилые дома. В одном из них пострадали четыре члена одной семьи из Ростовской области – мужчина, женщина и двое детей. По другому адресу пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте. 4 мая стало известно, что двоих членов семьи перевезли в Краснодар.

Власти города объявили режим ЧС. По их данным, более чем в 90 квартирах повреждено остекление, полностью разрушены две квартиры, еще в двух квартирах взрывом задело стены.

Жительница Ростова-на-Дону, пострадавшая при атаке беспилотников в Новороссийские 3 мая, остается в реанимации, пишет 26 мая "Коммерсант" со ссылкой на ее супруга Романа.

По словам мужчины, жена находится в тяжелом состоянии в Краснодаре, дети - в Ростове-на-Дону, с ними все хорошо. Сам он также находится в больнице в Краснодаре, его левый глаз не видит, правое ухо с разорванной барабанной перепонкой. Восстановлением он будет заниматься уже в Ростове-на-Дону.

Роман также сообщил, что ростовские власти с ними связывались, обещали рассмотреть вопрос о выделении материальной помощи. До сих пор же ни ростовские, ни краснодарские чиновники никакой финансовой поддержки не оказывали.

Напомним, Ростовская область 3 мая также подверглась атаке дронов. Там в поселке Целина в результате загорелись крыши двух домов. Пять человек, эвакуированные из дома с загоревшейся крышей, разместились у родственников.

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