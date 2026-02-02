×

Кавказский узел

Лента новостей
08:56, 2 февраля 2026

Семь беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot



Военные минувшей ночью сбили четыре беспилотника в Краснодарском крае, два в Ростовской области и один в Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Чертковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил он.

Вечером 1 февраля 12 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем, по одному беспилотнику - над Ставропольским краем и Чечней, еще пять - над Азовским морем.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотник, в том числе четыре в Краснодарском крае, два в Ростовской области и один в Астраханской, отчиталось в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост публикации министерства, не дополнив ее другой информацией. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке БПЛА.

15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Она атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

Напомним, в Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской области, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

