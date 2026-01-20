За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано

За две недели с 5 по 18 января 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России не было зафиксировано ни одной жертвы. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России убит один человек.

Задержания и приговоры по террористическим статьям

12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Тобольска (Тюменская область) Замира Саитова виновным в терроризме и экстремизме. Он приговорен к 19 годам колонии строгого режим. по делу о подготовке нападения на полицейских в Дагестане в 2022 году.

Суд в Москве продлил еще на полгода срок содержания под стражей стендап-комика из Ейска Артемия Останина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). обвиненного в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Его банковские счета были арестованы.

Житель Астрахани обвинен в связях с запрещенной в России террористической организацией. По версии следствия, астраханец вступил в состав террористической организации, связался с ее членами через иностранный мессенджер, получил инструкции для вступления и собирал сведения для дальнейшей противоправной деятельности.

13 января отец убитого силовиками при погоне в 2020 году на Ставрополье Халита Мустафаева заявил о намерении добиться в вышестоящих судах возобновления дела против силовика, который избежал преследования, отправившись на фронт. В прекращении дела есть коррупционный элемент, уверен Мустафаев.

Темрюкский районный суд приговорил Юрия Сысоева к пяти годам колонии за пост в социальной сети. Согласно версии обвинения, в марте 2022 года мужчина разместил в социальной сети пост, "адресованный президенту Российской Федерации". В тексте этой публикации силовики обнаружили "побуждение» к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей" РФ. Обвиняемый себя виновным не признал.

Суд в Буденновске приговорил к трем годам колонии жителя села Новая Жизнь в Ставропольском крае Константина Бернатова, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности, деятельность которой запрещена в России.

17 января Военный суд приговорил уроженца Дагестана Хаскила Яганова к 17 годам лишения свободы, Он обвинен по делу о причастности к террористической организации, признав его виновным в подготовке теракта против людей, не исповедующих ислам, а также в незаконном обороте взрывных устройств,. Яганов отказался признать вину.

В Краснодаре силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений". По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на срок от двух до 10 суток.

18 января неизвестные разбили мемориальную табличку на доме, на Лесной улице в Москве, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. Дети журналистки и редакция "Новой газеты" потребовали возбудить уголовное дело.

