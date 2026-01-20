×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
01:43, 20 января 2026

За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За две  недели с 5 по 18 января 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России не было зафиксировано ни одной жертвы. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 29 декабря 2025 года  по 4 января 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России убит один человек.

Задержания и приговоры по террористическим статьям

12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Тобольска (Тюменская область) Замира Саитова виновным в терроризме и экстремизме. Он приговорен к 19 годам колонии строгого режим. по делу о подготовке нападения на полицейских в Дагестане в 2022 году. 

Суд в Москве продлил еще на полгода срок содержания под стражей стендап-комика из Ейска Артемия Останина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). обвиненного в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Его банковские счета были арестованы.

Житель Астрахани обвинен в связях с запрещенной в России террористической организацией. По версии следствия, астраханец  вступил в состав террористической организации, связался с ее членами через иностранный мессенджер, получил инструкции для вступления и собирал сведения для дальнейшей противоправной деятельности.

13 января отец убитого силовиками при погоне в 2020 году на Ставрополье Халита Мустафаева заявил о намерении добиться в вышестоящих судах возобновления дела против силовика, который избежал преследования, отправившись на фронт. В прекращении дела есть коррупционный элемент, уверен Мустафаев.

Темрюкский районный суд приговорил Юрия Сысоева к пяти годам колонии за пост в социальной сети. Согласно версии обвинения, в марте 2022 года мужчина разместил в социальной сети пост, "адресованный президенту Российской Федерации". В тексте этой публикации силовики обнаружили "побуждение» к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей" РФ. Обвиняемый себя виновным не признал. 

Суд в Буденновске приговорил к трем годам колонии жителя села Новая Жизнь в Ставропольском крае Константина Бернатова, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности, деятельность которой запрещена в России. 

17 января Военный суд приговорил уроженца Дагестана Хаскила Яганова к 17 годам лишения свободы, Он обвинен  по делу о причастности к террористической организации, признав его виновным в подготовке теракта против людей, не исповедующих ислам, а  также в незаконном обороте взрывных устройств,. Яганов отказался признать вину.

В Краснодаре силовики жестко задержали восьмерых участников "Лимоновских чтений". По административным статьям о демонстрации экстремистской символики и организации несанкционированного мероприятия суд арестовал их на срок от двух до 10 суток.

18 января неизвестные разбили мемориальную табличку на доме, на Лесной улице в Москве, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. Дети журналистки и редакция "Новой газеты" потребовали возбудить уголовное дело.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55, 19 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/39882
07:36, 26 декабря 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8350
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Авария в Грозном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Аварии в Чечне с участием кадыровцев

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Фото
12:52, 16 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О запрете социальных сетей
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 16:24
Пользователей соцсетей возмутило молчание властей про ДТП с Адамом Кадыровым

Сотрудники полиции во время задержания активиста на улицах Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19 января 2026, 13:55
Правозащитники сочли запугиванием приговоры эмигрировавшим азербайджанским журналистам

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
19 января 2026, 11:55
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
