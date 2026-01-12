Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд рассмотрит угроловное дело жителя Астрахани, обвиненного в связях с запрещенной в России террористической организацией.
Следственный отдел по Кировскому району завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Астрахани. Он предстанет перед судом по обвинению в участии в деятельности международной террористической организации , запрещенной на территории Российской Федерации.
По версии следствия, местный житель вступил в состав террористической организации, связался с ее членами через иностранный мессенджер, получил инструкции для вступления и собирал сведения для дальнейшей противоправной деятельности, сообщил сегодня Следственный комитет по Астраханской области в Telegram-канале.
О каких именно сведениях идет речь и в чем конкретно заключались планы противоправной деятельности, следствие не уточняет. Также в официальном сообщении не упомянуто название запрещенной организации. Вместе с тем утверждается, что доказательств вины астраханца собрано "достаточно".
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.
