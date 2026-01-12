×

19:09, 12 января 2026

Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд рассмотрит угроловное дело жителя Астрахани, обвиненного в связях с запрещенной в России террористической организацией.

Следственный отдел по Кировскому району завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Астрахани. Он предстанет перед судом по обвинению в участии в деятельности международной террористической организации , запрещенной на территории Российской Федерации. 

По версии следствия, местный житель вступил в состав террористической организации, связался с ее членами через иностранный мессенджер, получил инструкции для вступления и собирал сведения для дальнейшей противоправной деятельности, сообщил сегодня Следственный комитет по Астраханской области в Telegram-канале. 

О каких именно сведениях идет речь и в чем конкретно заключались планы противоправной деятельности, следствие не уточняет. Также в официальном сообщении не упомянуто название запрещенной организации. Вместе с тем утверждается, что доказательств вины астраханца собрано "достаточно". 

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Астрахани отправил в центр временного содержания 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане.

Автор: "Кавказский узел"

