Комбатант из Астраханской области убит в ходе военной операции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Амир Ахтамов из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 712 бойцов из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 24 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 711 бойцов из Астраханской области.
Амир Ахтамов окончил 11 классов Верхнебузанской школы. Затем обучался в кооперативном техникуме Астрахани по специальности «Правоохранительное дело». 21 ноября 2025 года Ахтамов заключил контракт с Минобороны. Дата его смерти в сообщении в телеграм-канале администрации Красноярского муниципального округа не сообщается.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 712 бойцов из Астраханской области.
Ранее о смерти участников боевых действий из Красноярского округа стало известно 14 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Арстанбек Азбергенов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
