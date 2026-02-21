Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Костин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 708 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 707 бойцов из Астраханской области.

Владимир Костин родом из села Никольское, здесь же окончил школу. Проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте на Дальнем Востоке. По окончании армии остался в том же регионе, работал на рыболовецких суднах. Затем работал вахтовым способом. Контракт заключил весной 2025 года. Убит в этом же году в сентябре. Ему было 32 года, сообщила сегодня администрация Енотаевского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 708 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти участников СВО из Енотаевского округа стало известно 25 сентября. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Николай Зацепин. В октябре 2024 года районная администрация таже сообщала о смерти в зоне СВО Владимира Костина, однако он из другого села - Ветлянка.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.