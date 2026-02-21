Бывшая астраханская чиновница задержана спустя 13 лет розыска

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, осужденная в 2012 году, инсценировала свою смерть и скрывалась более 13 лет. После задержания она направлена в исправительную колонию для отбывания наказания.

Как писал "Кавказский узел", в 2012 году бывший министр ЖКХ Астраханской области Николай Яровой был признан виновным в халатности, осужден, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Виновной в присвоении денежных средств признана и его первый заместитель Марианна Ступина. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы заочно, однако в колонию она не попала, так как сбежала и была объявлена в розыске.

Бывшая первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина найдена и направлена в исправительную колонию для отбывания наказания, пишет 20 февраля РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Следкома России.

По данным ведомства, после того, как в 2012 году Ступину приговорили к семи годам лишения свободы, она уехала в Татарстан. Находясь в розыске, она отслеживала сообщения о без вести пропавших женщинах и обратила внимание, что в Новосибирской области нашли тело женщины, похожей на нее. Ступина уговорила мужа поехать в Новосибирск, где он опознал погибшую как свою жену. После этого Ступина вернулась в Астраханскую область и жила скрытно там более 13 лет.

Выйти на ее след удалось при расследовании убийства двух жителей области в 2010 году, один из которых обналичивал деньги, похищенные чиновниками министерства. К убийству сама Ступина отношения не имеет, ее допросили как знакомую одного из потерпевших.

В настоящее время следственные органы решают вопрос о даче правовой оценки действиям Ступиной, связанным с инсценировкой смерти.