Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

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Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для легковых автомобилей и автобусов, для проезда большегрузов трасса остается закрытой.

Как писал "Кавказский узел", с 17.10 мск 26 ноября Военно-Грузинская дорога была полностью закрыта для движения всех видов автомобилей из-за ухудшения погодных условий. К 28 ноября сотрудники МЧС установили близ КПП "Верхний Ларс" пункты обогрева для водителей. Во второй половине дня 29 ноября в очереди на пропускном пункте ожидало проезда более 2,5 тысячи грузовых машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На территории Грузии 29 ноября было расчищено дорожное полотно, после чего стал возможным безопасный проезд автомобилей. В связи разрешено движение легковых автомобилей и автобусов на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс, однако движение большегрузного автотранспорта пока запрещено, сообщает МЧС России по Северной Осетии на своем официальном сайте.

В электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс", по данным на 04.00 мск сегодня, 30 ноября зарегистрировано 2 826 грузовика, следует из данных на сайте Центр организации дорожного движения Северной Осетии. "Проезд закрыт", - указано в шапке очереди.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ожидается переменная облачность при температуре воздуха +3. Ночью прогнозируется ясная погода, температура понизится до -4. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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