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12:28, 29 ноября 2024

Более 2,5 тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В электронной очереди на пропускном пункте "Верхний Ларс" ожидают проезда более 2,5 тысячи грузовых машин.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 24 ноября в очереди на КПП "Верхний Ларс" стояли более 2000 транспортных средств, ожидающих разрешения на выезд в Грузию. С 17.10 мск 26 ноября Военно-Грузинская дорога была полностью закрыта для движения всех видов автомобилей из-за ухудшения погодных условий. К 28 ноября сотрудники МЧС установили близ КПП "Верхний Ларс" пункты обогрева для водителей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Утром 29 ноября в электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано 2 тысячи 543 грузовика, пишет со ссылкой на Центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

По данным Центра на 28 ноября, в очереди было зарегистрировано чуть более 2,1 тыс. грузовиков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ожидаются осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +1. Ночью снеогапад и дождь продолжатся, температура понизится до -3. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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