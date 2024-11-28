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03:01, 28 ноября 2024

Пункты обогрева организованы на Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники МЧС установили близ КПП "Верхний Ларс" пункты обогрева для водителей, ожидающих проезда из России в Грузию. Движение по Военно-Грузинской дороге полностью закрыто вторые сутки. 

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 24 ноября в очереди на КПП "Верхний Ларс" стояли более 2000 транспортных средств, ожидающих разрешения на выезд в Грузию. С 17.10 мск 26 ноября Военно-Грузинская дорога была полностью закрыта для движения всех видов автомобилей из-за ухудшения погодных условий. 

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Пункты обогрева развернуты возле пограничного пункта "Верхний Ларс" в Северной Осетии на выезде из России, сообщило главное управление МЧС 27 ноября. 

Ведомственные спецавтомобили, в которых организованы пункты, установлены близ входа на КПП, следует их видеосюжета. “Здесь водители и пассажиры могут отдохнуть, зарядить гаджеты и согреться чаем", - говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства. С водителями, которые ожидают проезда, работают психологи МЧС России.

Запрет на движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, введенный вечером 26 ноября, действует до особого распоряжения.

В телеграм-чате “Верхний Ларс” водители, ожидающие проезда границы, делятся прогнозами о лавиноопасности, ожидая, что дорога может быть закрыта и в течение следующих суток. “Кто стоит в очереди второй день, бензина хватает? Как вообще в очереди питаетесь, развлекаетесь?”, - поинтересовался сегодня ночью пользователь Romio.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда продолжается снегопад при температуре воздуха -6 градусов, днем потеплеет до -2, в течение суток ожидается выпадение 13 мм осадков. Осадки ожидаются в течение всего дня и ночью 29 ноября. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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