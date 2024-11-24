Очередь на КПП "Верхний Ларс" начала уменьшаться

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Разрешения на выезд в Грузию и своей очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры 1390 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 10.45 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидали 1600 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

К 21.00 мск в очереди находились более 2000 транспортных средств.

По данным на 23.30 мск, разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1390 легковых и грузовых автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачная погода при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 25 ноября осадков ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +3 градусов, скорость ветра возрастет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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